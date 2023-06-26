Жуткое ДТП на трассе: одна из машин загорелась в Акмолинской области

Фото: polisia.kz

Автомобиль загорелся на трассе в Акмолинской области после ДТП. Двух человек чудом удалось вытащить из салона машины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Инцидент произошёл 24 июня около 17:00. В дежурную часть ОП поступил звонок от очевидцев аварии о том, что на трассе Астана-Щучинск в направлении Щучинска столкнулись два автомобиля.

"Прибывшие на место происшествия стражи порядка выяснили, что ДТП произошло на 102-м километре дороги Астана-Петропавловск. Предварительно установлено, что 39-летний водитель машины Exceed TXT, двигаясь в направлении Кокшетау и не соблюдая дистанцию, совершил столкновение с Daewoo Nexia, ехавшей в попутном направлении. В результате столкновения произошло возгорание Daewoo. Водитель Exceed помог выбраться из загоревшегося авто водителю и пассажиру", - сообщили в полиции.

Госпитализированы 24-летний водитель и 32-летний пассажир загоревшегося авто. Пассажира после осмотра отпустили домой. Водитель находится в реанимации.

По факту начато досудебное производство по части 2 статьи 345 УК РК.