Жуткие подробности о гибели работников свинофермы в СКО рассказали родственники

Тела четверых рабочих свинофермы нашли на дне переливного колодца в СКО. Подробности трагедии рассказали родные и коллеги погибших, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Трагедия произошла в селе Новоивановка. Сотрудники предприятия пропали накануне. Среди них был 32-летний Роман Ахметжанов.

Вчера утром мужчина отправился на работу, а в районе обеда перестал выходить на связь. Первой тревогу забила супруга. Около 21:00 родители Романа приехали на объект в поисках сына, но их не пропустили. О том, что на предприятии случилась беда, стало понятно лишь тогда, когда на территорию свинокомплекса приехала полиция.

"Там ремонт трубы должен был производиться. Система была выключена. Колодцы один от другого не перекрываются ничем. Если кто-то в базе открыл, а там любой может открыть. Никто ничего не сказал, никто ничего не знал, когда мы приехали. Нарушение техники безопасности страшное. Там колодец такой – не к чему прикрепиться. Лестницы нет, чтобы туда дойти. Три метра лестница, а девять метров колодец. Снизу ил – метр, полтора. Я так думаю, что пошла туда канализационная вода, а тот там был. Поток пошёл, и его туда сдуло. Они, наверное, все за ним – доставать его по очереди. Они задохнулись от аммиака, я там был – ни у кого ничего раздуто не было", - рассказал Жокан Ахметжанов, отец погибшего Романа Ахметжанова.

Владимир Кляйн – сотрудник этого же предприятия. Вчера он отдыхал после смены. Около полуночи его вызвали на работу, где он и узнал о трагедии. Что стало причиной гибели товарищей, Владимир сказать затрудняется. Но месяц назад, по словам мужчины, установили новый насос, который оказался неисправен. Устранить поломку самим было не в силах - ждали наладчиков из другого города. Почему погибшие сотрудники спустились в колодец, будет выяснять следствие. Но Владимир уверяет, что на свинокомплексе не соблюдались меры безопасности.

"Да элементарно даже веревки не было вчера вытащить. У нас ребята не застрахованы – лезем туда. Ничего страховочного нету. Залезли они видимо делать шланг, моё мнение такое. Как выкачивали, доставали их – первый залез Ахметжанов Роман, второй Руслан Дюйсенов, третий Серега Шахаев, а четвертый – Иван Петровский. Они все "ушли" туда. Колодец восьми метровый все-таки. Мы когда колодцы откачиваем - это не наша обязанность вообще. Мы залазили и чистили. Бывает забивается линия, может быть они быстро этот колодец откачали, и эта линия может быть "пошла", - сказал Владимир Кляйн.

Когда ребят вытащили на поверхность, говорит Владимир - экипировка была только на Романе Ахметжанове и Руслане Дюйсенове. Трагедия по словам родственников и коллег произошла в районе трёх-четырёх часов дня, а нашли работников около часу ночи. По факту случившегося заведено уголовное дело

"Предварительно установлено, что рабочие 1966, 1991, 1995 и 2000 годов рождения пострадали от испарений при обслуживании комплекса очистных сооружений. Тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 4 статьи 156 УК РК - "Нарушение правил охраны труда". Назначены экспертизы. Проводятся следственные действия, направленные на исследование обстоятельств дела, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение", - уточнил сотрудник пресс-службы ДП СКО Юрий Клыков.

По словам отца погибшего Романа Ахметжанова, после случившегося руководство предприятия приезжало к ним и пообещало оказать материальную помощь семье, закрыть все имеющиеся кредиты. У работников остались семьи и маленькие дети.