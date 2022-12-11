Жуткая авария: Погиб человек в результате столкновения легковушки и фуры в Костанайской области

Фото: кадр из видео

Полиция начала досудебное расследование по факту ДТП на трассе "Костанай-Аулиеколь", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на alau.kz

10 декабря около 17.50 на 22 км автодороги "Костанай-Аулиеколь", возле поселка Талапкер, водитель автомашины "Toyota Camrу" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовой автомашиной.

В результате ДТП легковую автомашину отбросило с дальнейшим возгоранием. Водитель погиб, на месте ДТП.

Полиция по данному факту начала досудебное расследование, предусмотренное статьей 345 УК РК.