Журналисты тренинга "Военный репортер" прошли тест по экстремальному вождению
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В Анкаре (Турция) продолжается международный сертификационный тренинг для журналистов "Военный репортер". На седьмой день обучения участники освоили навыки экстремального вождения, сообщает BaigeNews.kz.
В задачу журналистов входило научиться управлять автомобилем на скользкой дороге, дрифт, управляемый занос, экстренное торможение, объезд препятствий, развороты на скорости 40-50 км/ч.
Занятия прошли на базе дорожной полиции Анкары.
Напомним от Казахстана, в тренинге участвует представитель BaigeNews.
Проект организован международным информационным агентством Anadolu Ajansy (Турция) совместно с TIKA (Турецкое агентство по сотрудничеству и координации).
В тренинге "Военный репортер" участвуют около 30 представителей стран Центральной Азии, Турции, Ирана, Ирака, Косово и Азербайджана, это репортеры крупнейших информагентств и телеканалов. Тренинг проходит с 1 по 12 июля в столице Турции.
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