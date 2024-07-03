Журналист BaigeNews проходит обучение в Турции навыкам работы в условиях ЧС и войны

Замредактора ИА BaigeNews.kz Чингиз Майсеитов принимает участие в 25-м семестре обучения военной журналистике, организованном агентством Анадолу (АА), Полицейской академией и Турецким агентством по сотрудничеству и координации (TIKA). Занятия проходили в Анкаре.

На мероприятие слетелись 25 журналистов из 15 стран. Цель обучения - подготовка корреспондентов к работе в условиях войны, стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.

В штаб-квартире Агентства Анадолу прошла церемония открытия. Координатор редакции Яхья Бостан подчеркнул, что крупные конфликты всё чаще затрагивают не только армии, но и гражданское население - детей, женщин и журналистов.

"Углубление конфликтов и риск их распространения в сочетании с отсутствием международного права оставили журналистов без защиты, что делает это обучение чрезвычайно важным", - отметил он.

Тренер по курсу "Навыки выживания для журналистов" Угур Таниели, являющийся руководителем отдела внешних связей и партнёрства ТIKA, рассказал стажёрам о деятельности агентства.

Таниели заявил, что Полицейская академия смоделирует реалистичную обстановку войны и конфликтов, стремясь научить журналистов навыкам выживания с помощью различных специализированных курсов.

Заместитель начальника Академии полиции, профессор Уфук Айхан отметил, что война истощает страны, разрушает их ценности, при этом армии развиваются и переходят к цифровизации.

Обучение продлится 12 дней и будет включать 26 различных курсов. Темы будут варьироваться от журналистики до личной безопасности, военного права, первой помощи, передовых методов вождения, выживания в воде, химических и биологических атак, а также управления средствами массовой информации в чрезвычайных ситуациях.