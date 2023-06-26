Журналисты получили в подарок квартиры от президента Казахстана

От имени президента работникам государственных СМИ были вручены сертификаты на квартиры, передаёт BaigeNews.kz.

По поручению Касым-Жомарта Токаев ключи от квартир работникам АО РТРК "Qazaqstan", АО "Хабар", телерадиокомплекса президента РК, АО "Qazcontent" и ТОО "Қазақ газеттері" вручил заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента Руслан Желдибай.

Поздравляя коллег с праздником, он отметил их значительный вклад в развитие отечественной журналистики. Пресс-секретарь подчеркнул, что глава государства уделяет особое внимание повышению конкурентоспособности казахстанских СМИ. Поэтому президент принял решение поддержать сотрудников государственных средств массовой информации.

К слову, церемония, подчеркивающая особый вклад профессионалов сферы масс-медиа, состоялась при поддержке фонда президентских инициатив "Дара" и благотворительного фонда "Халық".

Отметим, 65 работников СМИ, получивших сертификаты, поселятся в ближайшее время в одном из новых жилых комплексов столицы.