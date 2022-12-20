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Михаил Козачков/Facebook Вчера, 18:30
442
Вчера, 18:30
442
Фото: Михаил Козачков/Facebook

Журналист Михаил Козачков арестован на два месяца

В следственном суде Алматы завершилось рассмотрение ходатайства органов следствия о санкционировании меры пресечения в отношении журналиста Михаила Козачкова, передаёт BaigeNews.kz.

"Постановлением следственного суда, ходатайство о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца (до 18 февраля 2023 года) удовлетворено", - сообщили в суде.

Постановление не вступило в законную силу.

Иная информация о досудебном расследовании, согласно статье 201 УПК не подлежит разглашению, поскольку является тайной следствия.

Напомним, известного казахстанского журналиста задержали сотрудники АФМ. В Агентстве сообщили, что Козачкова подозревают в пособничестве организованной преступной группе Коспаева в совершении рейдерских захватов. 

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#журналист #арест #Михаил Козачков
BaigeNews.kz
Вчера, 18:30
442
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