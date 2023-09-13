Жившей в палатке у Каспия жительнице Актау помогли волонтёры

В Актау волонтёры помогли женщине, которая с апреля до первой декады сентября была вынуждена жить в палатке на берегу Каспия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

О непростой жизненной ситуации гражданки Казахстана Натальи корреспонденты издания узнали от участников чата "Активисты" в мессенджере. Волонтёры навестили девушку, купили продукты и поговорили с ней.

По словам волонтёров, у Натальи есть все необходимые документы, она имеет два высших образования. Уезжала из Актау на заработки и учёбу в Москву. Там работала в разных местах, пока не наступила пандемия коронавируса. Хозяин одного из магазинов, где она работала, попросил освободить место. Дальше работала, где приходилось.

В начале этого года Наталья вернулась в родной Актау, но родные не приняли её. С января по апрель она подрабатывала, где могла. Потом купила палатку, чтобы где-то жить. Работала за три тысячи в день уборщицей в туалете. Попросив повышения зарплаты, нарвалась на увольнение, рассказал волонтёр Анатолий.

Наталья отказывалась от любой помощи и просила волонтёров только помочь ей трудоустроиться.

Стало известно, что женщину забрала к себе домой одна из волонтёров, ей также помогают с поиском работы.