"Живем как на острове": из-за разлива реки жители села оказались отрезанными от мира

Жители села Ушкарасу Акмолинской области буквально оказались отрезанными от внешнего мира из-за разлива реки Есиль. Село расположено прямо на берегу. Здесь проживает свыше 250 человек. Сейчас населенный пункт полностью окружен водой. Лекарства и продукты сюда доставляют на лодке из соседнего поселка, который находится в четырех километрах. Стихия смыла и опорные столбы, из-за чего люди почти две недели живут без электричества и питьевой воды. Корреспонденту BaigeNews.kz удалось связаться с жителями села.

Топить Ушкарасу, рассказывают местные жители, начало в конце марта. Сначала талыми водами с полей, а потом тронулся лед на реке Есиль (Ишим). Первыми под воду ушли расположенные вдоль берега дома. Сельчане перебрались к родственникам, скот также успели отогнать.

"Вчера где-то прорвало дамбу, уже во второй раз прорывает. Сказали ожидать прихода большой воды. Мы сейчас живем, как на острове, выехать отсюда не можем, дорог нет, вокруг вода. Вот отправили беременную женщину на моторной лодке в соседнее село. Спим и боимся уйти под воду, приготовили документы, мой дом находится в стороне кладбища, вода постоянно прибывает", - делится местная жительница Жанылсын Нурушева.

По мере возможности в село доставляют гуманитарную помощь. Сами сельчане особенно ждут восстановления электричества. Однако сделать это пока невозможно. Из-за разлива реки опорные столбы ушли под воду, подобраться к месту специалисты не могут.

"Со 2 апреля нет электричества, уже 2 недели сидим без света. Не можем уже терпеть. То, что так топит, мы уже привыкли, это ежегодная проблема. Из-за того, что нет электричества, нет и воды. Географически село так расположено на берегу, с трех сторон у нас реки", - поясняет другая жительница Ушкарасу Диана Сулейменова.

К собравшимся жителям приехал аким села Асылбек Арыстанбеков. По его словам, в начале месяца упали шесть опор, которые сейчас находятся в воде.

"Сейчас нет никакого подъезда, соответственно, сотрудники РЭС не смогут подъехать, чтобы восстановить их, поставить. Так как электричества нет, у нас не работает водонапорная станция. В каждый дом у нас проведена вода, соответственно, у нас нет питьевой воды. Сейчас проводится работа. 10 апреля в центре села пробурили и установили скважину, занималось этим местное ТОО. Они уже проводят подвод воды по улицам. Проживает у нас 253 человека, всего 78 дворов. Мы эвакуировали двух беременных женщин по их просьбе. Совместно с сотрудниками МЧС, перевезли в соседний поселок", - комментирует Асылбек Арыстанбеков.

Глава села поясняет, что сначала в село пришли талые воды, потом на реке начал трескаться лед и уровень воды резко поднялся. Проблема ежегодная, но в этом году все произошло стремительно. Что касается восстановления электричества, то сейчас решение ищут не только местные, но и районные власти.

"Приехали солдаты из Минобороны на помощь. Так как у нас нет проезда, дороги, мы созвонились с соседним поселком. Единственная дорога нас соединяет с Орловкой, будем решать с районным акиматом, чтобы туда технику отправили, потом ее встретят и сопроводят. Сейчас земля не принимает воду, ее максимально много. Когда начался разлив, возникла паника. Село так расположено, что с нескольких сторон по кругу его закрывает вода", - заключает аким.

Так как проблема повторяется из года в год, жители просят выделить селу моторную лодку. Между тем, в областном акимате нам сообщили, что планируют восстановить электричество, когда уровень воды на участках упавших опор снизится.

"Электричество в селе отключилось из-за повреждения электрических опор льдинами и повышения уровня воды в реке Есиль. На данный момент ремонтная бригада Есильской МЭС не может провести ремонтные работы из-за отсутствия проезда к селу. Все въезды и выезды залиты талыми водами. Как только откроется дорога к селу и уровень воды на участках упавших опор электричества снизится, электричество в селе будет восстановлено", - прокомментировали в акимате Акмолинской области.

Чиновники добавили, что жителей обеспечили продуктами первой необходимости. Водоснабжение подают из скважины. Сельчан просят потерпеть, пока вода не отступит.

Фото Дианы Сулеймановой.