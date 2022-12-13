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4sport.ua Сегодня, 11:10
164
Сегодня, 11:10
164
Фото: 4sport.ua

Жителям ВКО рекомендуют воздержаться от походов в горы

По информации ВК филиала "Казселезащита", в связи с неблагоприятными метеоусловиями – выпадением осадков в виде снега и усилением ветра,  с 13 по 18 декабря в горных районах области возможен самопроизвольный сход снежных лавин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.
Специалисты ДЧС ВКО рекомендуют жителям воздержаться от поездок в горы. Много лавиноопасных очагов угрожают автомобильным дорогам, проезжая мимо них - не останавливайтесь, а быстро покиньте опасную зону.
Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна помощь пожарных или спасателей – единый номер для вызова всех экстренных служб с мобильного телефона - "112".

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#горы #лавины #ВКО
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:10
164
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