Жителям ВКО рекомендуют воздержаться от походов в горы

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По информации ВК филиала "Казселезащита", в связи с неблагоприятными метеоусловиями – выпадением осадков в виде снега и усилением ветра, с 13 по 18 декабря в горных районах области возможен самопроизвольный сход снежных лавин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Специалисты ДЧС ВКО рекомендуют жителям воздержаться от поездок в горы. Много лавиноопасных очагов угрожают автомобильным дорогам, проезжая мимо них - не останавливайтесь, а быстро покиньте опасную зону.

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна помощь пожарных или спасателей – единый номер для вызова всех экстренных служб с мобильного телефона - "112".