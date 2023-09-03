Жителям трёх городов Казахстана в воскресенье обещают ухудшение качества воздуха

По прогнозам "Казгидромета", 3 сентября в Алматы и Шымкенте, а ночью в Атырау ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, передаёт BaigeNews.kz.

Синоптики предполагают, что в вовскресенье погодные условия будут способствовать накоплению вредных веществ в атмосфере этих городов.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 метров в секуду. Температура воздуха ночью 15-17, днём 26-28 тепла. Сутки 3 сентября, ночью 4 сентября метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.

В Шымкенте погода без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13, днём порывы 15-20 метров в секуду. Температура воздуха днём 29-31 тепла, ночью 14-16. В ночь на 4 сентября дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13, порывы 15-20 метров в секуду. 3 сентября, ночью 4 сентября метеорологические условия в Шымкенте будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города.

В целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.

В Атырау малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный ночью 1-6, днём 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днём 26-28 градусов тепла. Ночью малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный, северный 1-6 метров в секунду. Температура воздуха 12-14 тепла. Метеорологические условия будут способствовать ночью накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.

Жителям специалисты рекомендуют сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе, иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее синоптики пообещали дожди большинству казахстанцев.