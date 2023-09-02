Сильные дожди обещают казахстанцам в воскресенье

По прогнозам "Казгидромета", на большей части территории страны сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, на севере ожидаются сильные дожди, передаёт BaigeNews.kz.

Лишь на западе страны ожидается ясная погода без осадков. По республике ожидаются грозы, порывистый ветер, град. На северо-западе, севере РК ожидается туман.

В Жамбылской, на востоке, юге, в центре Кызылординской, на северо-западе, северо-востоке, юге Атырауской, на западе Актюбинской, на юго-западе, северо-западе, севере, востоке Западно-Казахстанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В центре, на юге Западно-Казахстанской, на юге Павлодарской, Карагандинской, области Улытау сохраняется высокая пожарная опасность.

Штормовое предупреждение объявлено в 10 областях Казахстана.

3 сентября на севере, востоке, юге Акмолинской области ожидается сильный дождь. На юге, востоке области ожидаются гроза, днём град. Ночью и утром на западе, юге области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. В Кокшетау ожидается временами гроза.

Днём на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь, на востоке области сильный дождь. Ночью на юге области, днем на севере, востоке, юге области ожидаются гроза, град. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер северо-восточный ночью на юге области порывы 15-20 метров в секунду, днём на большей части области 15-20, на юге области порывы 25 метров в секунду. В Петропавловске днём ожидаются гроза, град. Ночью и утром ожидается туман. Ветер северо-восточный днем порывы 15-20 метров в секунду.

На северо-западе, северо-востоке, юге Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В центре, на юге Западно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность. На юго-западе, северо-западе, севере, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются гроза, днём град. Ветер юго-западный, западный днем на большей части области порывы 15-20 метров в секунду. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде ночью ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный днем порывы 15-20 метров в секунду.

На западе Актюбинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-западный, северный днем в центре области 15-20 метров в секунду. 3-5 сентября в центре, на востоке, юге Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде 3-5 сентября сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На большей части Костанайской области ожидается гроза. Днём на юго-востоке области град. Ночью и утром на севере, западе, востоке области туман. Ветер северный, северо-западный на севере, западе, востоке области 15-20 метров в секунду. В Костанае днём ожидается гроза. Ветер северный, северо-западный днём порывы 15-20 метров в секунду.

На юге Павлодарской области сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, востоке, в центре области Улытау ожидаются гроза, днем град. Ветер западный, юго-западный днем на большей части области порывы 15-20 метров в секунду. на юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане ночью ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный днем порывы 15-20 метров в секунду.