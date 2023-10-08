Жителям трёх городов Казахстана советуют меньше гулять в воскресенье
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По прогнозам "Казгидромета", 8 октября в Павлодаре, Усть-Каменогорске и Риддере ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха, передаёт BaigeNews.kz.
Синоптики предполагают, что в этих городах в воскресенье возможно ухудшение качества воздуха.
Специалисты рекомендуют жителям этих населённых пунктов: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.
Ранее синоптики прогнозировали неустойчивый характер погоды на большей части территории страны в воскресенье.
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