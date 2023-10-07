Неустойчивую погоду обещают казахстанцам в воскресенье

По прогнозам "Казгидромета", неустойчивый характер погоды сохраняется на большей части территории страны. В Казахстане пройдут дожди, на западе республики сильные дожди, ожидается гроза. По РК ожидаются туманы, порывистый ветер, передаёт BaigeNews.kz.

В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Жамбылской, на севере, в пустынных районах Туркестанской, на юге, востоке Атырауской области ожидается высокая пожарная опасность.

8 октября на западе, севере, востоке Атырауской области ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный ночью на западе, днём на большей части области 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. В Атырау ожидается ветер западный, юго-западный, днем порывы 17-22 метров в секунду.

Ночью на западе Кызылординской области ожидается гроза. Ветер юго-западный на западе, в центре области 15-20 метров в секунду. 8-10 октября на большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области высокая пожарная опасность. В Кызылорде ожидается ветер юго-западный днем порывы 15-20 метров в секунду.

На западе, юге, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на востоке области туман. Ветер юго-западный ночью на западе, севере, юге области порывы 15-20 метров в секунду, днём на большей части области 15-20, на востоке области порывы 25 метров в секунду. В Костанае ожидается ветер юго-западный 15-20 метров в секунду.

В Астане ветер южный, юго-западный днем порывы 15-20 метров в секунду.

Днём западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Ветер юго-западный, ночью на западе, севере, днём на большей части области 15-20, на западе, севере области порывы 23 метров в секунду. В Уральске ветер юго-западный 15-20, порывы 23 метров в секунду.

В Актюбинской области ожидается ветер юго-западный ночью на юге области порывы 15-20 метров в секунду, днём на большей части области порывы 15-20, на севере области временами 23 метров в секунду. В Актобе ожидается ветер юго-западный днем порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром на западе, севере, юге Акмолинской области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный на большей части области порывы 15-20, днем временами 23 метров в секунду. В Кокшетау ветер южный, юго-западный днем порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью на севере, востоке Мангистауской области ожидается гроза. Ночью и утром на юге области ожидается туман. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке области 15-20 метров в секунду. В Актау ожидается ветер юго-западный днем порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью на востоке Карагандинской области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный днем на западе, севере области порывы 15-20 метров в секунду.

На севере, востоке, юге области Абай ожидается гроза. Ночью и утром на востоке, юге области ожидается туман.

Днём на большей части области Улытау ожидается ветер южный, юго-западный порывы 15-20 метров в секунду. В Жезказгане днём ветер южный, юго-западный порывы 18 метров в секунду.

Утром и днем на севере Туркестанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный утром и днем на севере, западе, в горных районах области 15-20 метров в секунду. На севере, в пустынных районах области сохраняется высокая пожарная опасность. В Туркестане ветер юго-западный утром и днем порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром на северо-западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. Днём на западе, севере области ожидается гроза. Ветер юго-западный ночью на юго-западе, западе области порывы 15-20 метров в секунду, днём на большей части области 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. В Петропавловске днём ожидается гроза. Ветер юго-западный днем 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман.