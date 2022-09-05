Жителям сгоревших сёл построят дома в райцентре Костанайской области

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Потерявшим жилье при пожарах жителям Костанайской области построят новые дома площадью 100 кв. м. Об этом BaigeNews.kz сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Еркебулан Дауылбаев.

Наиболее пострадавшим населенным пунктом из-за сильных природных пожаров является село Аманкарагай. Всего в Костанайской области уничтожено огнем 108 объектов, в том числе 91 дом: в Аманкарагай – 85 и шесть в селе Озерное.

Техническое обследование показало, что жилые дома полностью сгорели и не подлежат восстановлению. Поэтому для строительства домов определен земельный участок площадью два гектара в селе Аулиеколь. Там будут построены одноэтажные жилые дома площадью 100 кв. метров на участке в восемь соток.

Село Аулиеколь - районный центр с готовой инфраструктурой. В населенном пункте имеются объекты социально-бытового назначения.