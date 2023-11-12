Жителям Семея отключат воду из-за аварии

" В связи с аварийной ситуацией 11 ноября с 21:30 будет приостановлено водоснабжение по адресам Широкая 5а, Ломоносова 24,26, Докучаева5,5а. Работы по устранению аварии начнутся 12.11.2023 с 8:00. Ориентировочное время проведения работ 7 — 8 часов. Подвоз воды будет организован возле домов Докучаева 5,5а " , — отмечается в сообщении.