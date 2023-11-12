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Жителям Семея отключат воду из-за аварии

Сегодня, 04:14
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скриншот с видео / КТК Сегодня, 04:14
Сегодня, 04:14
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Фото: скриншот с видео / КТК
ГКП "Семей Водоканал" опубликовало объявление об отключении воды из-за возникшей аварийной ситуации, передаёт BaigeNews.kz.
 
Об этом коммунальное предприятие сообщило на своей странице в Instagram. Отключение произойдёт на нескольких улицах города. 
"В связи с аварийной ситуацией 11 ноября с 21:30 будет приостановлено водоснабжение по адресам Широкая 5а, Ломоносова 24,26, Докучаева5,5а. Работы по устранению аварии начнутся 12.11.2023 с 8:00. Ориентировочное время проведения работ 7  8 часов. Подвоз воды будет организован возле домов Докучаева 5,5а",  отмечается в сообщении.

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