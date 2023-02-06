Жителям Риддера сделали перерасчет за недополученное тепло

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Прокуратура ВКО ведет проверку деятельности АО "Риддер ТЭЦ" по поручению главы государства и Генеральной прокуратуры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz. И уже есть первые результаты. Установлены факты недопоставки тепловой энергии населению и ухудшения ее качества.

Прокуратура области внесла акт надзора в адрес департамента по регулированию естественных монополий ВКО о принятии мер по обеспечению перерасчёта. После чего 20 января антимонопольное ведомство вынесло предписание, по которому АО "Риддер ТЭЦ" должно возместить убытки 21,7 тысячи потребителей путем перерасчёта на сумму 63 миллиона тенге.

"Для перерасчёта был взят период с 23 октября по 30 ноября. На основании этих данных мы высчитали объем недополученного тепла, выявили сумму, которую должны вернуть, и на эту сумму снизили размер тарифа абсолютно всем своим потребителям", - рассказала заместитель главного бухгалтера АО "Риддер ТЭЦ" Оксана Гасимова. - Кстати, мы высчитали сумму не только по недопоставленному теплу, но и по качеству предоставленных услуг. И эта сумма тоже была добавлена в перерасчёт в сторону уменьшения тарифа для потребителей.

По словам Оксаны Гасимовой, плату за тепло для населения уже пересчитали. Пониженный тариф физическим лицам можно увидеть в февральских квитанциях. Если же горожане уже оплатили услугу ТЭЦ, то переплату после перерасчета они увидят в платёжках за март.

Что касается индивидуальных предпринимателей, то им также сделают перерасчёт за недополученное тепло. Счета с пониженным тарифом юридическим лицам выставят до 15 февраля.

Стоит добавить, что за основу расчетов взят период с 23 октября по 30 ноября по той причине, что за декабрь 2022 года плата за тепло с потребителей итак не взималась.