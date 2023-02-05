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Жителям Риддера произведут перерасчет за теплоснабжение
По поручению Главы государства и Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, прокуратурой Восточно-Казахстанской области проводится проверка в деятельности АО "Риддер ТЭЦ", передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в прокуратуре ВКО, в ходе проверки установлены факты недопоставки тепловой энергии населению и ухудшения ее качества.
С целью защиты прав потребителей, прокуратурой области в адрес Департамента по регулированию естественных монополий ВКО внесен акт надзора о принятии мер по обеспечению перерасчета АО "Риддер ТЭЦ".
В рамках рассмотрения представления прокуратуры Департаментом вынесено предписание, по которому АО "Риддер ТЭЦ". возмещены убытки 21,7 тыс. потребителям путем перерасчета на сумму 63 млн. тенге.
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