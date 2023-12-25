Жителям Костанайской области обещают улучшить качество интернета

Дорожная карта по обеспечению мобильным интернетом и волоконно-оптической линией связи населенных пунктов Костанайской области подписана в рамках рабочего визита главы МЦРИАП Багдата Мусина в область, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

По данным министра цифровизации на сегодняшний день область занимает 1 место по объему инновационной продукции, что составляет 529 миллиардов тенге или 28% от общего объема страны.

"В планах у министерства обеспечение интернетом 43 сел Костанайской области по спутнику KazSat, до конца 2025 года установить 87 базовых станций 5G, подключить 180 сельских школ к Интернет посредством технологий Starlink и подключить 325 сел к волоконно-оптической связи", - сказал Багдат Мусин.

В свою очередь аким области Кумар Аксакалов рассказал, что большой фокус внимания направлен на вопросы цифровизации и внедрения инноваций для повышения инвестиционной привлекательности региона. По его словам за последние 5 лет в данном направлении реализовано порядка 300 цифровых проектов на сумму 48 млрд. тенге, из которых 37 млрд. тенге – частные инвестиции.