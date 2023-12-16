Жителям девяти городов Казахстана рекомендовали сократить прогулки в субботу
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По прогнозам "Казгидромета", неблагоприятные метеорологические условия 16 декабря ожидаются в Астане, Актобе, Атырау, Усть-Каменогорске, Семее, Риддере, Петропавловске, Кокшетау и Павлодаре, передаёт BaigeNews.kz.
Синоптики предполагают, что в субботу в этих городах возможно ухудшение качества воздуха.
Специалисты рекомендуют жителям при неблагоприятных метеоусловиях: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.
Напомним, ранее "Казгидромет" прогнозировал погоду с метелями, порывистым ветром и гололёдом во второй половине декабря на большей части Казахстана.
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