Жителям девяти городов Казахстана рекомендовали сократить прогулки в субботу

По прогнозам "Казгидромета", неблагоприятные метеорологические условия 16 декабря ожидаются в Астане, Актобе, Атырау, Усть-Каменогорске, Семее, Риддере, Петропавловске, Кокшетау и Павлодаре, передаёт BaigeNews.kz.

Синоптики предполагают, что в субботу в этих городах возможно ухудшение качества воздуха.

Специалисты рекомендуют жителям при неблагоприятных метеоусловиях: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Напомним, ранее "Казгидромет" прогнозировал погоду с метелями, порывистым ветром и гололёдом во второй половине декабря на большей части Казахстана.