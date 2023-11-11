Жителям Атырау и Алматы рекомендовали сократить прогулки в субботу

По прогнозам "Казгидромета", 11 ноября неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Атырау и Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Синоптики предполагают, что в этих городах в субботу возможно ухудшение качества воздуха.

Специалисты рекомендуют жителям этих городов: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее синоптики рассказали о погоде в Казахстане на выходные.