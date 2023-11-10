Какой будет погода в выходные в Казахстане
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Синоптики "Казгидромета" рассказали, каких сюрпризов ждать казахстанцам от погоды в ближайшие дни, передаёт BaigeNews.kz.
"С очередным Атлантическим циклоном на большей части территории Казахстана ожидается осадочная, при этом довольно тёплая для ноября погода. Смещаясь с запада на восток, циклон вызовет на своём пути обильные осадки: в ночные часы в виде дождя и снега, в дневное время преимущественно в виде дождя. Сильные дожди ожидаются 11 ноября на северо-западе, 12 ноября на юге, 13 ноября на юго-востоке страны", - сообщили специалисты.
С 12 ноября на запад начнёт распространяться отрог антициклона, с чем ожидается прекращение осадков и повышение дневных температур воздуха до плюс 8-18 градусов.
По республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы туман.
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