Жителям Астаны и Алматы советуют сократить время прогулок

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По прогнозам синоптиков, 2 мая в Астане и Алматы республики ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт РГП "Казгидромет".

Метеорологические условия в этих мегаполисах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

По информации метеорологов, 2 мая с прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, юго-западе страны пройдут дожди, в Мангистауской области днем временами - сильные дожди, на востоке и в горных районах юго-востока прогнозируются осадки (дождь, снег), в Алматинской области временами сильные осадки (дождь, снег). По Казахстану ожидаются усиление ветра, на западе, юге, юго-востоке страны – грозы, в горных районах юго-востока – град, на севере и востоке туманы, на юго-западе, юге – пыльная буря.

Ночью в Акмолинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областей, в горных районах Алматинской области ожидаются заморозки 1-6 градусов, на северо-востоке Костанайской, на севере Улытауской, в горных районах Жетысуской области ожидаются заморозки 2 градуса.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.