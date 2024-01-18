Жительнице Актау вынесли приговор за смерть двоих детей после травли клопов

В городском суде Актау вынесли приговор женщине, которая, не предупредив соседей, потравила в квартире клопов, что привело к гибели двоих детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу суда Мангистауской области.

Подсудимая признала вину и раскаялась в содеянном. Прокурор попросил признать ее виновной и назначить ей пять лет лишения свободы. Адвокат просил с учетом смягчающих вину обстоятельств и совершения преступления по неосторожности назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Суд приговорил женщину к пяти годам лишения свободы с отбыванием срока в учреждении минимальной безопасности. Он учел признание вины подсудимой и раскаяние ее в содеянном, а также наличие малолетнего ребенка. Отягчающих обстоятельств по делу не установлено не было.

Напомним, трагический случай произошёл в октябре в доме №14 в 7 микрорайоне Актау: погибли двое детей, ещё один ребёнок вместе с матерью попал в реанимацию. Позже отец умерших детей рассказал подробности трагедии.