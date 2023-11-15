Травля клопов в Актау: отец умерших детей рассказал подробности трагедии

Подробности трагического события, когда в результате травли клопов в одном из многоэтажных домов Актау умерли двое детей, рассказал их отец Жанболат Келмеденов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Трагедия унесла жизни двух его детей: двухлетней Марьям и 10-месячного Берекета. По его словам, у полицейских связаны руки из-за экспертизы, которую в Актау не могут провести.

"Нет заключения. Не могут выявить состав препарата, из-за которого произошло отравление. Я требую справедливости. Мы похоронили двоих детей, вы думаете, это просто?! Эта женщина до сих пор на свободе, якобы потому что у неё несовершеннолетний ребенок", — рассказал Жанболат Келмеденов.

Глава семейства отметил, что ему тяжело рассказывать о случившемся, однако он считает необходимым сообщить, как всё произошло, чтобы это послужило уроком для всех казахстанцев.

"Вечером у детей началась рвота, мы подумали, что они отравились. Позвонили врачу, нам сказали дать детям "смекту", я сходил в аптеку, к ночи все вроде стало нормально. Под утро началась рвота у меня. Мы чувствовали себя обессиленными, не могли шевелить руками и ногами, не могли встать. Жена сказала, что Берекет начал синеть, и я, видимо, из-за шока резко подскочил, взял его на руки и вышел из квартиры. Потом начала синеть и Марьям. До "скорой" я не дозвонился, связался с полицией. Надо отдать им должное, они отработали максимально оперативно. Помогли вынести детей на улицу, вызвали скорую, газовую службу. Потом они сказали, что в квартире воняет газом, но мы это не чувствовали, сознание было потерянным", — говорит мужчина.

По его словам, он не первый в Актау, кому пришлось хоронить детей из-за подобного случая. Жанболат Келмеденов требует, чтобы власти запретили продажу средств для травли клопов, в составе которых есть смертельные вещества.

Он также рассказал, что соседка не предупредила их о травле клопов.

"КСК тоже были не в курсе. Если бы мы знали, то ушли бы в безопасное место", — добавил Жанболат Келмеденов.

Трагический случай произошёл в октябре в доме №14 в 7 микрорайоне Актау: погибли двое детей, ещё один ребёнок вместе с матерью попал в реанимацию. Как выяснилось, владелица квартиры этажом ниже потравила свою квартиру от клопов.

Полиция возбудила уголовное дело по части 3 статьи 304 УК РК "Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Наказание предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 10 лет.

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