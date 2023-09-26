40-летняя жительница Туркестанской области родила 11-го ребёнка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

Женщина родила малыша сама без операции, говорят врачи областного перинатального центра №1. Мама и ребёнок находятся в хорошем состоянии.

Айнагуль с Сарыагашского района вместе с супругом воспитывают пятерых сыновей и пятерых дочерей. Старшему - 21 год. Новорождённого назвали Мустафой. Муж Айнагуль является главным имамом села.



