  • 26 Сентября, 12:04
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Жительница Туркестанской области родила 11-го ребёнка

Сегодня, 01:22
АВТОР
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акимат Туркестанской области Сегодня, 01:22
Сегодня, 01:22
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Фото: акимат Туркестанской области

40-летняя жительница Туркестанской области родила 11-го ребёнка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

Женщина родила малыша сама без операции, говорят врачи областного перинатального центра №1. Мама и ребёнок находятся в хорошем состоянии. 

Айнагуль с Сарыагашского района вместе с супругом воспитывают пятерых сыновей и пятерых дочерей. Старшему - 21 год. Новорождённого назвали Мустафой. Муж Айнагуль является главным имамом села.

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