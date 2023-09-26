Жительница Туркестанской области родила 11-го ребёнка
Сегодня, 01:22
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Сегодня, 01:22Сегодня, 01:22
798Фото: акимат Туркестанской области
40-летняя жительница Туркестанской области родила 11-го ребёнка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона.
Женщина родила малыша сама без операции, говорят врачи областного перинатального центра №1. Мама и ребёнок находятся в хорошем состоянии.
Айнагуль с Сарыагашского района вместе с супругом воспитывают пятерых сыновей и пятерых дочерей. Старшему - 21 год. Новорождённого назвали Мустафой. Муж Айнагуль является главным имамом села.
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