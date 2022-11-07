Жительница Тараза попала под суд из-за видео в TikTok

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Суд города Тараза рассмотрел административное дело по обвинению в клевете, основанием для которого стал видеоролик в социальной сети TikTok, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на газету "Знамя Труда".

Житель областного центра в один прекрасный день узнал, что является антигероем видео, опубликованного на сервисе Tik-tok. Узнали об этом и его знакомые.

К чести мужчины надо сказать, что он не стал вести войну с автором ролика в соцсети, а подал на оппонента иск по части 2 статьи 73-3 Кодекса об административных правонарушениях РК (клевета, совершенное публично или с использованием средств массовой информации, или сетей телекоммуникаций, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию).

Суд установил, что жительница Тараза на своей странице в социальной сети Tik-tok опубликовала видео "Соседи-воры".

Стоит отметить, что потерпевший не стал требовать "расправы" над обидчицей и попросил суд прекратить производство по делу об административном правонарушении в связи с примирением и заключением медиативного соглашения с ответчицей.

В связи с примирением в порядке медиации тик-токерша освобождена от административной ответственности, тем не менее она признана виновной по статье обвинения.