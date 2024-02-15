Жительница Костаная винит медиков в смерти двухлетнего сына

Жительница Костаная Макпал Баймухаметова винит в смерти своего двухлетнего ребенка сотрудников детской областной больницы. Мальчик попал в инфекционное отделение с ларингитом, а скончался спустя сутки в реанимации от пневмонии и сердечной недостаточности. Женщина считает, что время упущено, потому что за всю ночь дежурный врач ни разу не осмотрела малыша, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Асан умер 20 декабря 2023 года в больнице. За два дня до этого у ребёнка поднялась температура, он жаловался на боли в горле. Врач скорой, а затем и участковый поставили диагноз ларингит - воспаление гортани - и рекомендовали госпитализацию. В больницу с сыном поехал отец, потому что в семье ещё двое малышей.

"Неоднократно ходил к медсестре, просил, чтобы та позвала врача, врач не приходил. За всю ночь врач ни разу не подошла, не осматривала ребёнка, только была медсестра, которая ставила ему уколы. До утра вот так он пролежал, промучился", - рассказала мать мальчика.

По словам Макпал, на следующий день сыну сделали рентген, который показал, что лёгкие чистые. Но состояние ребёнка ухудшалось. Назначили кислород, после чего ему стало совсем плохо.

"Он уже начал весь синеть, задыхаться, тогда вызвали реаниматолога. Его сразу забрали в реанимацию. Со слов реаниматолога, он уже был в крайне тяжёлом состоянии. В реанимации он пролежал два часа и в полтретьего дня скончался. Я считаю, что виновата дежурный врач, она ни разу не осмотрела ребёнка, даже не приходила", - заявила мать.

Вскрытие показало, что Асан скончался от пневмонии и сердечной недостаточности. Но этот диагноз не поставил ни один врач, говорит Макпал. Безутешная мать считает, что драгоценное время было упущено.

В больнице комментировать ситуацию отказались, сославшись на то, что идёт следствие. В облздраве родителям ребёнка соболезнуют и надеются на объективный результат проверки.

"Проводится проверка Комитета контроля качества медицинской и фармацевтической деятельности. По результатам этой проверки уже будем принимать те или иные административные меры согласно законодательства", - сказал замглавы Управления здравоохранения Костанайской области Куат Альмагамбетов.

Результата этой проверки ждут также в департаменте полиции. По факту смерти двухлетнего мальчика возбудили уголовное дело.