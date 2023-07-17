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Жители ЗКО три года ждут дорогу за 15 млрд тенге
Третий год ждут обещанную дорогу жители нескольких сёл в Западно-Казахстанской области. Трассу "Жанакала – Жанаказан", соединяющую несколько населенных пунктов с районным центром, должны были ввести в строй в следующем году, но пока успели уложить только 10 километров щебня. Сельчане опасаются, что строительство трассы на этом и вовсе может завершиться, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".
Отремонтировать 60 километров бездорожья, соединяющей районный центр с 6 селами планировалось за 3 года. В нынешнем году работы должны были вступить в завершающую фазу, но уже середина лета, а на стройке ни души. Асфальтобетонный завод тоже пустует. Для сельчан езда по такой дороге настоящее испытание.
Как выяснилось, в этом году строительные работы здесь и не начинались. Прежние были признаны некачественными. К примеру, этот проложенный участок дороги рушится на глазах.
"В 2022-м году осуществлено 11 выездов, в рамках 11 выездов выявлено 12 дефектов, из них 2 грубые. Также отобрано экспертами 102 дорожно-строительных материалов, из них согласно ГОСТ СТРК 24 проб не соответствуют, то есть какие: 4 пробы термопокрытие, по коэффициенту уплотнения, около 10 проб грунта, также щебень и песчаный гравий не соответствовал по зерновому составу", - сообщил инженер ОФ Национального центра качества дорожных активов Даурен Амиров.
В местном акимате заверили, укладка асфальта будет возобновлена уже в скором времени. Причиной остановки строительства назвали удорожание материалов.
"Из-за повышения цен на инертные материалы пришлось отправить проект на корректировку, всё утверждено, деньги выделены, работы будут продолжены в следующем месяце", - прокомментировал руководитель отдела ЖКХ, пассажирских перевозок и автодорог Жангали Муратов.
До конца года дорожные строители освоят 2 миллиарда тенге. Трассу "Жанакала – Жанаказан" планировали завершить уже в следующем году. Его первоначальная стоимость оценивалась в 15 миллиардов тенге. Работу должны были вести поэтапно. Пока же специалисты затрудняются ответить, насколько отразится простой строительных работ на сроках сдачи объекта.
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