Также в составе ВКО появятся район Үлкен Нарын с административным центром в одноимённом селе (было в составе Катон-Карагайского района) и район Марқакөл с административным центром в селе Маркаколь (было в составе Курчумского района). Нововведения вступают в действие с 1 января 2024 года.
Жители ВКО обратились к Токаеву в связи с образованием новых районов
Сегодня, 23:20
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Сегодня, 23:20Сегодня, 23:20
77Фото: скриншот с видео
Жители ВКО записали видеообращение к главе государства Касым-Жомарту Токаеву по случаю принятого им решения о создании новых районов, передаёт BaigeNews.kz.
Сообщалось, что президент своим указом постановил перенести административный центр Катон-Карагайского района ВКО из села Улкен Нарын в село Катон-Карагай.
В ответ на это жители вышеперечисленных районов записали видеообращения.Так, сельчане из нового района Марқакөл назвали решение президента историческим.
Жители Катон-Карагайского района также поблагодарили главу государства за принятое решение и сообщили, что поддерживают его реформы.
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