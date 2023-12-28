Жители ВКО обратились к Токаеву в связи с образованием новых районов

Жители ВКО записали видеообращение к главе государства Касым-Жомарту Токаеву по случаю принятого им решения о создании новых районов, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщалось, что президент своим указом постановил перенести административный центр Катон-Карагайского района ВКО из села Улкен Нарын в село Катон-Карагай.

Также в составе ВКО появятся район Үлкен Нарын с административным центром в одноимённом селе (было в составе Катон-Карагайского района) и район Марқакөл с административным центром в селе Маркаколь (было в составе Курчумского района). Нововведения вступают в действие с 1 января 2024 года.

В ответ на это жители вышеперечисленных районов записали видеообращения.Так, сельчане из нового района Марқакөл назвали решение президента историческим.

Жители Катон-Карагайского района также поблагодарили главу государства за принятое решение и сообщили, что поддерживают его реформы.