Указ президента: Новые районы появятся в ВКО и области Абай

В соответствии со статьей 9 Закона "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан" постановляю:

1. Перенести административный центр Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области из села Улкен Нарын в село Катон-Карагай Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области.

2. Образовать в составе Восточно-Казахстанской области:

1) район Үлкен Нарын с административным центром в селе Улкен Нарын путем выделения из состава Катон-Карагайского района;

2) район Марқакөл с административным центром в селе Маркаколь путем выделения из состава Курчумского района.

3. Образовать в составе области Абай:

1) район Мақаншы с административным центром в селе Маканчи путем выделения из состава Урджарского района;

2) район Жаңасемей с административным центром на территории города Семея путем выделения из состава города Семея Абралинского, Айнабулакского, Акбулакского, Алгабасского, Иртышского, Новобаженовского, Озерского, Приречного, Жиеналинского, Достыкского, Караоленского, Кокентауского сельских округов и поселков Шульбинска, Чагана.

4. Центральным государственным органам, местным представительным и исполнительным органам Восточно-Казахстанской области и области Абай принять меры по обеспечению бесперебойного и эффективного функционирования соответствующих территориальных подразделений центральных государственных органов, местных представительных и исполнительных органов и организаций", - говорится в тексте документа.

Контроль за исполнением указа возложен на администрацию президента.

Указ вводится в действие с 1 января 2024 года