Лента новостей
- Жители Уральска собрали автоёлку из 40 машин 04:25 112
- В Экибастузе устранили аварию на водопроводе 03:00 294
- В Актобе прощаются с погибшим мальчиком 02:17 304
- "Мисс Вселенная Казахстан – 2022" Диана Ташимбетова лишилась титула 01:50 399
- В ресторане в Турции произошел взрыв 00:29 377
- В Экибастузе снова произошла коммунальная авария 30.12.2022 341
- Шокирующие детали о семье убитого в Актобе мальчика рассказали в доме ребёнка 30.12.2022 2668
- Новые функции появились в Telegram 30.12.2022 364
- Благотворители в Астане вовлекали детей в культовые обряды и пропагандировали религиозное превосходство 30.12.2022 424
- Как будет работать общественный транспорт в Алматы с 31 декабря по 3 января 30.12.2022 426
- Выпускники казахстанских вузов в среднем зарабатывают 155 621 тенге в месяц 30.12.2022 331
- Токаев поздравил Бибисару Асаубаеву с золотом чемпионата мира по шахматам 30.12.2022 502
- Памятник и парк имени Ахмета Байтурсынова открыли в Анкаре 30.12.2022 315
- Строительство общежитий и университетских городков, поддержка инноваций: изменения в сфере образования одобрил Смаилов 30.12.2022 392
- Акмолинка справила нужду у новогодней ёлки в центре Кокшетау 30.12.2022 988
- Бибисара Асаубаева защитила титул чемпионки мира по блицу 30.12.2022 595
- Изменения внесут в комплексный план приватизации на 2021-2025 годы в РК 30.12.2022 380
- Токаев подписал поправки в некоторые конституционные законы РК 30.12.2022 369
- Кайрату Боранбаеву отказали в переводе под домашний арест 30.12.2022 416
- Токаев подписал закон о восстановлении платежеспособности и банкротстве казахстанцев 30.12.2022 387
- Свыше 600 домов остались без газа из-за ДТП в Шымкенте 30.12.2022 428
- Три команды студентов из Казахстана примут участие в мировом финале олимпиады ICPC 30.12.2022 406
- Какой будет погода на Новый год в Казахстане 30.12.2022 388
- Более 4 тысячи сайтов заблокировало МВД РК 30.12.2022 367
- 100 современных дворцов школьников построят в Казахстане до 2029 года 30.12.2022 404
- Алкоголь под видом Coca-Cola пытались пронести в колонию строгого режима 30.12.2022 569
- АЗРК прокомментировало информацию по делу "Яндекс.Такси" 30.12.2022 350
- Маленькие пациенты столичного кардиоцентра получили подарки к Новому году от "Самрук-Қазына" 30.12.2022 350
- Мажилис рассмотрит итоги расследования январских событий в 2023 году 30.12.2022 377
- Алихан Смаилов провел первое заседание Республиканского штаба по реализации Предвыборной программы Президента 30.12.2022 369
- Где живёт казахстанский Санта и как попасть к нему в резиденцию 30.12.2022 542
- "2022-й стал одним из самых трудных и значимых за всю новейшую историю" - Госсоветник 30.12.2022 305
- Президент посетил Национальный научный центр материнства и детства 30.12.2022 347
- Оружие и патроны изъяли у жителя Кентау 30.12.2022 515
- Как уберечь здоровье за новогодним столом: Минздрав выпустил памятку 30.12.2022 380
- Половина казахстанцев поддерживает строительство АЭС - Акчулаков 30.12.2022 383
- Что новый год готовит нам: прогноз астролога, нумеролога и таролога 30.12.2022 497
- Минэнерго РК: дефицит электроэнергии в новогодние праздники компенсируют киловаттами из России 30.12.2022 375
- "Это комплексная ошибка" — министр энергетики ответил на критику Токаева по Экибастузу 30.12.2022 469
- Возможное участие "Росатома" в строительстве АЭС в Казахстане прокомментировал глава Минэнерго 30.12.2022 392
- Самого большого снеговика слепили осужденные в Карагандинской области 30.12.2022 656
- Триггеры, кринжи и словесные пощёчины. Обзор ярких цитат уходящего года 30.12.2022 449
- Казахстан планирует увеличить добычу нефти на 8% в 2023 году 30.12.2022 382
- В Актобе нашли тело четырехлетнего мальчика с признаками насильственной смерти 30.12.2022 1932
- Камеры "Сергек" хотят установить на трассах РК 30.12.2022 429
- Казахстанец стал чемпионом Азии среди школьников по молниеносным шахматам 30.12.2022 439
- Цены на сжиженный газ не поменяются до конца июня 2023 года 30.12.2022 370
- Суд признал незаконным расследование АЗРК по высоким тарифам "Яндекс.Такси" 30.12.2022 574
- Насилие и домогательства на работе: Минтруда готовит поправки в закон 30.12.2022 422
- Названы самые популярные имена для детей в Казахстане 30.12.2022 529
- Что ждёт казахстанский рынок недвижимости в 2023 году — мнение эксперта 30.12.2022 601
- Четвёртые сутки ищут пропавшего мужчину в Астане 30.12.2022 1235
- В Астане начался суд по делу олигарха Кайрата Боранбаева 30.12.2022 661
- Мажилис назначил судей Конституционного суда РК 30.12.2022 451
- Президент освободил от должности министра юстиции 30.12.2022 665
- Замакима Павлодарской области Олег Круг подал в отставку 30.12.2022 1158
- Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования по поводу кончины легендарного футболиста Пеле 30.12.2022 426
- Сборная Казахстана по теннису стартовала на командном турнире United Cup 30.12.2022 343
- Скончалась один из самых влиятельных модельеров 20 века Вивьен Вествуд, создавшая панк-моду 30.12.2022 467
- Антикор вскрыл масштабную коррупционную сеть в грузовых вагонных перевозках "Қазтеміртранс" 30.12.2022 588
- Казахстан повысит тариф на транспортировку российской нефти в Узбекистан с 1 февраля 30.12.2022 437
- Врачи назвали точную причину смерти Пеле 30.12.2022 8521
- Более 200 казахстанцев заразились COVID-19 за сутки 30.12.2022 415
- ДУМК признало курение электронных сигарет харамом 30.12.2022 631
- НИИ курортологии создали в Боровом 30.12.2022 467
- Свыше 20 сёл переименуют в Акмолинской области 30.12.2022 18668
- В аэропорт Астаны прилетел шестимиллионный пассажир 30.12.2022 14956
- ЧС в Экибастузе: к дисциплинарной ответственности привлечён областной чиновник 30.12.2022 486
- 16-летняя горнолыжница из России получила гражданство Казахстана 30.12.2022 549
- Скончался легенда мирового футбола Пеле 30.12.2022 779
- Портал eGov.kz может быть временно недоступен 30.12.2022 459
- Житель Карабулака выиграл более 6 млн тенге на финале года "Что?Где?Когда?" 30.12.2022 3209
- Обнародовано видео задержания в Украине мошенников, которые звонили казахстанцам 29.12.2022 857
- Попытка ограбления возле обменника попала на видео в Астане 29.12.2022 856
- Назначен аким Павлодара 29.12.2022 718
- Закон по вопросам транспорта подписал президент РК 29.12.2022 606
- Вторые сутки ищут пропавшего мальчика в Актобе 29.12.2022 848
- Президент подписал поправки в Уголовно-процессуальный кодекс РК 29.12.2022 603
- Пункты пропуска на границе Казахстана и Китая закроют в первые дни января 29.12.2022 858
- Олжас Сулейменов, Асанали Ашимов и Самал Еслямова получили госстипендии в Казахстане 29.12.2022 2832
Жители Уральска собрали автоёлку из 40 машин
На сбор автоёлки ушло около трёх часов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".
Необычный новогодний атрибут автолюбители решили собрать при въезде в Уральск, рядом с надписью "Орал". Как рассказала администратор клуба "Автолюбители Уральска" Дарья Сафронова, на сбор ёлки из машин ушло около трёх часов, а на съёмки - около 40-50 минут. Видео снимали с помощью квадрокоптеров. Она состояла из 40 машин.
"Сбор начался в 20:00 после рабочего дня, чтоб всем было удобно. Мы пригласили всех желающих, горожане пришли семьями, с детьми. Было очень весело, позитивно, без происшествий. Автоёлка - это наша ежегодная традиция, с помощью которой мы поздравляем людей с Новым Годом и желаем мирного неба над головой, здоровья, счастья, благополучия и побольше позитивных моментов", - говорит Дарья.
В сборе автоёлки участвовали автолюбители из клубов avtoliubiteli.uralsk, uralskiedzipery, official.club.bmw, mb.club.uralsk, ladaclub07 и vesta_club_07zko. Такая необычная акция проводится с 2017 года.
-
Trend news
- В Актобе нашли тело четырехлетнего мальчика с признаками насильственной смерти 30.12.2022 1930
- Труп младенца обнаружили у мусорного бака в Таразе 29.12.2022 1120
- Заключённый пропагандировал терроризм и вербовал сторонников в колонии - КНБ 29.12.2022 639
- "Извинения российской стороны приняты" - в МИД РК прокомментировали заявление Бородавкина 28.12.2022 3178
- Нацбанк и правительство подозревают в сговоре с Jusan Bank для хищения госсредств 28.12.2022 5653
- Родственники Назарбаева лишаются неприкосновенности — Айдос Сарым 28.12.2022 33502
- "Поедете в Усть-Каменогорск - все земли Даниала Ахметова" - депутат возмутился захватом земельных участков 28.12.2022 39244
- Школьница получила ожоги после взрыва смартфона в кармане 28.12.2022 1399
- Двое граждан Украины держали крупные нарколаборатории в Алматинской области 27.12.2022 1206
- Пьяный мужчина вломился в полицейский пункт в Павлодаре 27.12.2022 1184
- Незаконно продали земли ЖенПУ: в Алматы осудили бывшего ректора и чиновников 27.12.2022 1037
- "Это заключительное заседание" — Смаилов подвёл итоги работы правительства 27.12.2022 845
- В Алматы мужчина облил бензином бывшую сожительницу и поджёг её 26.12.2022 2112
- Работники University Medical Center брали взятки за предоставление квоты детям 26.12.2022 1503
- Самый богатый пенсионер: максимальная пенсия в Казахстане составила более 700 тысяч тенге 26.12.2022 106794
- Аким Павлодарской области приехал на трамвае на фермерский рынок 24.12.2022 43279
- "Синдром Нурлана Сабурова". На Павла Волю хотят подать в суд за высмеивание фото казахстанки 24.12.2022 61459
- Оштрафовали костанайца, разбившего своё авто на глазах у полицейских 23.12.2022 1374
- "Никому не нужные два роскошных отеля в Турции" — депутат потребовал аудит активов квазигоссектора 22.12.2022 12821
- Самую популярную фамилию в Казахстане носят 66 тысяч человек — бюро нацстатистики 22.12.2022 6790
- Известных казахстанских вайнеров судят по делу о финпирамиде 22.12.2022 1574
- Вымогатели угрожали компроматом и требовали 300 тысяч тенге у жителя Тараза 20.12.2022 1932
- "Картину пытались выдать за реальность" — Смаилов обвинил акимов во вранье 20.12.2022 45920
- Выстрелил в жену, избил сына и покончил с собой: трагедия произошла в Акмолинской области 19.12.2022 25114
- "Әділ сөз" выразил обеспокоенность по поводу задержания Михаила Козачкова 18.12.2022 2134
- Задержан журналист Михаил Козачков 18.12.2022 2228
- Лишился должности полковник полиции из Туркестанской области, ставший героем видео 18.12.2022 20109
- В Новосибирске Дед Мороз с аквалангом нырнул в бассейн и покормил акул 17.12.2022 1826
- Застрелившимся мужчиной в Талдыкоргане оказался экс-глава филиала "КазАгроФинанса" 14.12.2022 7718
- "Претензии к семье Назарбаева огромные" - эксперт о пропасти между богатыми и бедными казахстанцами 13.12.2022 47040
- Из-за семейной ссоры мужчина повесил троих детей и покончил с собой в Мангистауской области 13.12.2022 16765
- Талдыколь, ТЭЦ, дольщики - новый аким Астаны о проблемах, которые оставил Кульгинов 12.12.2022 3242
- Акимам запретили иметь больше трёх заместителей 12.12.2022 5371
- "Внимание госорганов приковано к лентам соцсетей, а не к реальным проблемам" - Токаев 12.12.2022 2940
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана стала чемпионкой мира 11.12.2022 4067
- Кто лишил красавицу Сабину Алтынбекову звания самой популярной спортсменки страны 11.12.2022 5333
- Казахстанский блогер разбил дорогое авто во время съёмок трюка с туалетной бумагой 11.12.2022 8124
- Не дал женщине прыгнуть с моста: полицейские ищут смелого костанайца 10.12.2022 3726
- "Жди меня там" - супруга погибшего пожарного опубликовала видео с мужем 09.12.2022 46089
- Озеленение по-шымкентски: в городе зимой высадили розы и хризантемы 08.12.2022 3075
- "Ставится вопрос, будет ли "Арселор Миттал Темиртау" работать в Казахстане или нет" - глава МИИР 08.12.2022 3906
- Проткнула ручкой руку школьника: выяснились обстоятельства инцидента в Шымкенте 07.12.2022 9952
- "Кому надо будет, покаются" - Жумангарин о ЧС в Экибастузе 06.12.2022 69773
- "Снимают видео и уезжают". Блогер из Экибастуза обратился к коллегам 06.12.2022 13377
- Любовь зла: казахстанка перевела 2,7 миллиона тенге мошеннику "из Великобритании" 05.12.2022 6384
- Кайрат Сатыбалды этапирован в колонию - суд 05.12.2022 16013
- Пришёл в школу в джинсах: в Шымкенте учительница вонзила ручку в руку пятиклассника 04.12.2022 20013
- Несовершеннолетнюю девушку вовлекли в проституцию в Уральске 03.12.2022 5874
- Блогера, запустившего фейерверк с крыши поста полиции, задержали в Алматы 03.12.2022 3435
- Кайрата Нуртаса и Торегали Тореали поздравили с вступлением в ряды ЛГБТ 02.12.2022 37149
- Гражданина Нигерии избили в Шымкенте 02.12.2022 3847
- За два года скончались 237 военнослужащих — сенатор о проблемах в Вооружённых силах Казахстана 01.12.2022 4705
- Рэпер Скриптонит высказался о ситуации в Экибастузе 30.11.2022 48989
- Плюющийся депутат о богатых казахстанцах: "Олигархи плевать хотели на интересы простых людей" 30.11.2022 9047
- Работник мойки всю ночь таксовал на авто клиента и "накатал" огромный штраф 28.11.2022 13347
- Бесстрашные. Самые опасные моменты работы своих сотрудников показал Антикор 27.11.2022 5198
- Пропавшего в Актобе КВНщика нашли погибшим 27.11.2022 56495
- Двоих депутатов из Кыргызстана не пустили через границу с Казахстаном 27.11.2022 4358
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана обратилась к Узбекистану 27.11.2022 22795
- В МВД прокомментировали митинг в Астане 27.11.2022 11325
- Осужден чиновник, заказавший убийство журналиста в Туркестанской области 25.11.2022 5775
- США могут упростить выдачу виз казахстанцам 25.11.2022 4401
- Имангали Тасмагамбетов получит новую должность 23.11.2022 6960
- Имел ли Карим Масимов двойное гражданство, прокомментировали в МИД 23.11.2022 5972
- Гендиректора АрселорМиттал внесли в список подозреваемых по факту взрыва на шахте 23.11.2022 4753
- Близнецы Касым и Жомарт родились в день выборов в Туркестанской области 22.11.2022 4651
- Успел вовремя: Димаш Кудайберген проголосовал на президентских выборах 20.11.2022 7497
- От экс-президента до Instagram-блогера. Кто из известных казахстанцев проголосовал на выборах 20.11.2022 5116
- "Кому я передал власть?" - Нурсултан Назарбаев прокомментировал выборы президента 20.11.2022 39116
- В Шымкенте мать высунула ребёнка из окна на четвёртом этаже, чтобы успокоить 19.11.2022 23156
- Блогер пожаловался на "дрессировку" детей в садике Актау 19.11.2022 11448
- Гуру пикапа уже ждали в Алматы, но Алекс Лесли не прилетел 19.11.2022 8607
- Поливать деревья зимой собирались в Петропавловске. Но потом передумали 19.11.2022 5570
- "Соблазнитель казашек" Алекс Лесли вылетел в Казахстан, несмотря на запрет 18.11.2022 31953
- После возмущения пользователей в Сети имам из России отказался ехать в Казахстан 18.11.2022 47467
- Страницу Каракат Абден в Instagram заблокировали 18.11.2022 5645
- Россиянину, предложившему тренинг по соблазнению казашек, запретили въезд в Казахстан 16.11.2022 20909
- МВД: жителя Аксу заставили сказать на видео, что полицейские торгуют наркотиками 13.11.2022 8372
- Бородатый имидж Димаша снова обсуждают в Instagram 12.11.2022 13181
- Видео с танцами казахстанских боксёрш появилось в Сети 12.11.2022 7587
-
- Изменения внесут в комплексный план приватизации на 2021-2025 годы в РК 30.12.2022 380
- Президент посетил Национальный научный центр материнства и детства 30.12.2022 346
- Сенат назначил судей Конституционного Суда 29.12.2022 691
- Токаев подписал несколько законов, касающихся ликвидации ЧС и защиты инвестиций 28.12.2022 920
- Президенты Казахстана и Узбекистана сделали совместное заявление 22.12.2022 1494
- Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвящённую Абаю 22.12.2022 3232
- Строительство совместных объектов запустили Токаев и Мирзиёев 22.12.2022 3276
- Токаев и Мирзиёев договорились о создании Высшего Межгосударственного Совета 22.12.2022 3270
- Токаев посадил дерево у резиденции президента Узбекистана 21.12.2022 1650
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан 21.12.2022 1567
- Токаев подписал ряд законов касательно налогов и геодезии 21.12.2022 1734
- Токаев встретился с участниками Центрально-Азиатского медиафорума 20.12.2022 1496
- Токаев провёл телефонный разговор с Эмиром Катара 19.12.2022 1623
- Токаев принял руководителей Halyk Bank 19.12.2022 2004
- Токаев дал поручения акиму Мангистауской области 12.12.2022 2675
- Половина функций правительства сводится к формальному одобрению решений — Токаев 12.12.2022 2461
- В Бишкеке началось заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 09.12.2022 2972
- Токаев принял нового председателя Верховного cуда 08.12.2022 2842
- Кошанов доложил президенту о деятельности мажилиса 08.12.2022 2744
- Акимом Астаны назначили Жениса Касымбека 08.12.2022 3811
- Инновационные противоопухолевые препараты начнут производить в Казахстане 01.12.2022 3686
- Назначен ответственный за дошкольное образование в Казахстане 29.11.2022 4051
- Токаев продолжает получать поздравления с победой на выборах 24.11.2022 4521
- Премьер-министр Пакистана поздравил Токаева 21.11.2022 4468
- Токаев провёл телефонный разговор с Эрдоганом 21.11.2022 4686
- Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах 21.11.2022 4551
- Токаев дал ряд поручений акиму Карагандинской области 21.11.2022 4695
- Токаев прилетел в Алматы 15.11.2022 5355
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 5467
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 5624
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 5745
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 5399
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 5874
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 5583
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 5694
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 5682
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 5843
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 6156
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 5859
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 6080
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 6220
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 6235
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 6423
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 6902
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 7184
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 6986
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 7409
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 7062
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 7098
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 7110
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 6967
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 7402
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 7694
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 7331
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 25677
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 7783
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 7509
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 7526
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 12704
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 8341
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 17200
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 15187
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 15238
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 15966
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 14684
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 19251
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 15846
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 17376
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 18493
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 17928
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 15422
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 15937
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 35173
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 17042
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 20109
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 16035
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 17235
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 17810
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 19307
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 17231