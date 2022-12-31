Жители Уральска собрали автоёлку из 40 машин

Фото: mgorod.kz

На сбор автоёлки ушло около трёх часов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".



Необычный новогодний атрибут автолюбители решили собрать при въезде в Уральск, рядом с надписью "Орал". Как рассказала администратор клуба "Автолюбители Уральска" Дарья Сафронова, на сбор ёлки из машин ушло около трёх часов, а на съёмки - около 40-50 минут. Видео снимали с помощью квадрокоптеров. Она состояла из 40 машин.

"Сбор начался в 20:00 после рабочего дня, чтоб всем было удобно. Мы пригласили всех желающих, горожане пришли семьями, с детьми. Было очень весело, позитивно, без происшествий. Автоёлка - это наша ежегодная традиция, с помощью которой мы поздравляем людей с Новым Годом и желаем мирного неба над головой, здоровья, счастья, благополучия и побольше позитивных моментов", - говорит Дарья.

В сборе автоёлки участвовали автолюбители из клубов avtoliubiteli.uralsk, uralskiedzipery, official.club.bmw, mb.club.uralsk, ladaclub07 и vesta_club_07zko. Такая необычная акция проводится с 2017 года.