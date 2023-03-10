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inbusiness.kz Сегодня, 10:50
270
Сегодня, 10:50
270
Фото: inbusiness.kz

Жители Темиртау переплатили 300 млн тенге за отопление

Прокуроры города Темиртау провели анализ отопительного сезона за 2022-2023 годы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

Так, в надзорном органе сообщили, что с началом этого отопительного сезона ТОО "Окжетпес-Т" проводило ремонтные работы на сетях ТЭЦ-2 АО "АрселорМиттал Темиртау", что, в свою очередь, приводило к частым нарушениям температурного режима в домах горожан.

В таких случаях должен производиться перерасчёт стоимости услуг за подачу тепла, однако монополистом это не сделано.

"По акту надзора прокуратуры предприятием пересчитаны начисления за пользование теплоснабжением 120 тысяч жителей на сумму более 300 миллионов тенге (118 362 физических лиц и 1329 субъектов бизнеса)", - говорится в сообщении.

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#отопление #деньги #Темиртау
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:50
270
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