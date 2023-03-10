Жители Темиртау переплатили 300 млн тенге за отопление

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Прокуроры города Темиртау провели анализ отопительного сезона за 2022-2023 годы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

Так, в надзорном органе сообщили, что с началом этого отопительного сезона ТОО "Окжетпес-Т" проводило ремонтные работы на сетях ТЭЦ-2 АО "АрселорМиттал Темиртау", что, в свою очередь, приводило к частым нарушениям температурного режима в домах горожан.

В таких случаях должен производиться перерасчёт стоимости услуг за подачу тепла, однако монополистом это не сделано.