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Жители Темиртау не будут платить за отопление при недогреве больше пяти градусов
Жители Темиртау не будут платить за отопление при недогреве со стороны ТЭЦ-2. Об этом в пятницу сообщил Сергей Работягов, директор коммунального предприятия "Окжетпес-Т", подающего горячую воду от теплоэлектроцентрали к потребителям, передаёт BaigeNews.kz.
По его словам такое решение приняли владельцы теплостанции АМТ совместно с акиматом города. Уточняется, что оплату не будут начислять при недогреве теплоносителя свыше пяти градусов. Жители будут платить только за услуги транспортировки воды до квартир.
"В связи со сложившейся ситуацией по прохождению отопительного сезона, связанного с недогревами со стороны ТЭЦ-2, в адрес ТОО "Окжетпес-Т" поступает большое количество обращений от потребителей по поводу перерасчёта за недополученное тепло. Руководством города и руководством АМТ сегодня было принято решение, что за отпуск тепловой энергии с ТЭЦ-2 при недогреве более пяти градусов будет производиться по нулевой ставке. Начисление за покупку тепловой энергии с ТЭЦ-2 жителям города производиться не будут. Начисляться будет только стоимость транспортировки тепла от ТЭЦ до потребителя", — сообщил Работягов.
Напомним, с наступлением холодов на теплосетях Темиртау вскрылось множество дефектов. В городе без отопления из-за аварии на ремонтируемом участке тепломагистрали остались 58 многоэтажных домов.
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