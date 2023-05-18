Жители спального района Петропавловска просят не закрывать аварийную школу

Фото: Петропавловск.news

На день открытых дверей в Северо-Казахстанский областной филиал партии "АMANAT" 16 мая пришли жители посёлка Кирпичный, чтобы решить проблему с единственным здесь учебным заведением – начальной школой №19, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

В посёлке Кирпичный с 1959 года работает начальная малокомплектная школа №19. Сейчас в организации образования с 0 по 4 класс занимаются 52 ребёнка. По словам жительницы микрорайона Оксаны Моисеенко, здание находится в удручающем состоянии. Школу не ремонтируют уже много лет. Здесь нет ни столовой, ни спортивного зала. На благоустройство средств из бюджета не выделяют. В прошлом году на территории школы за счёт родителей постелили новый асфальт, купили и повесили государственный флаг, привели в порядок забор.

"По всему Казахстану реализуют проект "Комфортная школа". В нашей школе №19 настоящая разруха. До нас дошли слухи, что стоит вопрос о закрытии учебного заведения. Детей придётся возить в другие районы города, а это неблизко. Не все родители могут позволить себе постоянно отпрашиваться с работы", — говорит инициативная группа жильцов посёлка на приёме в партии "АMANAT".

При этом, горожане утверждают, что педагогический состав в школе №19 отличный. На обучение детей привозят даже из соседних микрорайонов.

"Школу закрывать никак нельзя. На наш взгляд, полноценную среднюю школу можно построить рядом. Площадь позволяет. Пришкольная территория очень большая. Но стадион стоит в воде. На время строительства не нужно закрывать старую школу, чтобы не доставлять дискомфорта детям и родителям", — уверены жители посёлка Кирпичный.

Горожане утверждают, что школа, несмотря на признание аварийной, крепкая. Стены толщиной в 4 кирпича. Здание прослужит верой и правдой ещё не один год. При этом тут же жалуются, что средств на капитальный ремонт давно не выделяли. Окна старые, пол немного шатается, стоит запах канализации. Несмотря на это, радеют за то, чтобы школу не закрывали на время строительства нового учебного заведения. Аргумент один – возить детей далеко.

Хотя Кирпичный посёлок располагается неподалёку от 20 и 19 микрорайонов. Фото: 2GiS. На приёме в областном филиале "АMANAT" многочисленная группа из Кирпичного вела себя так, будто пришли высказаться, а не послушать способы решения вопроса. Чиновники не могли толком пояснить ситуацию из-за бесконечного перебивания. Из длинного диалога, продолжительностью в 40 минут, можно вычленить всего несколько фраз, касающихся судьбы школы №19.

"Есть дорожная карта на 2023-2029 годы по строительству школ. В микрорайоне Орман в этом году планируют начать строительство школы на 600 мест. Управление образования прорабатывает вопрос строительства учебного заведения с мини-центром на 120 мест в микрорайоне Кирпичный", — пояснила исполняющая обязанности руководителя отдела образования Петропавловска Булбул Ахмадикызы.

В ноябре 2022 года школа №19 по техническому заключению признана аварийной. До 31 мая дети отучатся. С 1 сентября мы не имеем права начинать там учебный год по всем нормам. Такой ответ не устроил родителей учеников школы. Они хотят, чтобы строительство нового здания шло рядом. А данный корпус продолжал функционировать. Предложили даже отремонтировать старое здание.

"Мы не против провести там капитальный ремонт. Но техзаключение гласит, что такой вид работ будет нецелесообразным. На какой-то период детей в любом случае нужно определять в другие школы. Будем выяснять сроки строительства. Проведём комиссионный выезд с депутатами маслихата", — пояснили чиновники управления образования.

Помимо этого, жители Кирпичного огласили партийцам полный список проблем микрорайона – плохие дороги, отсутствие тротуаров, нахождение наркологии рядом с жилыми домами, контингент которой шатается по улицам и подаёт плохой пример детям. Однако главной своей бедой они считают вероятность закрытия аварийной школы, чего, по их мнению, ни в коем случае нельзя допустить.