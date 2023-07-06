Жители Рудного могут остаться без единственного в городе травмпункта

Фото: Рената Актаева.

В городе на грани закрытия единственный травматологический пункт, который 10 лет работал на базе рудненской больницы. И подобная ситуация наблюдается во всех городах Казахстана с населением менее 150 тысяч человек, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Поскользнулся, упал, очнулся – а травмпункта нет

Пример с рудненской городской больницы показательный: население города горняков составляет 130 тысяч человек. Здесь работают крупные промышленные предприятия, проходит республиканская трасса, а в медицинских учреждениях обслуживаются студенты шести колледжей и одного вуза. За день в травмпункт обращаются до 70 человек. И лишить город этого медучреждения – значит создать очаг социального напряжения.

До середины прошлого года вопрос о закрытии травмпунктов не стоял. Но в июле 2022 году по республике был принят стандарт оказания травматологической помощи. Он-то и предусматривает, что пункты экстренной помощи должны быть только в населенных пунктах, где проживает не менее 150 тысяч человек. И если до конца прошлого года фонд социального медицинского страхования еще оплачивал услуги травматологии, будь то осмотр, перевязка, рентген и прочее, то с января он не имеет на это права.

Главный врач рудненской городской больницы Талгат Кайкенов уверен, что новые правила затянут медучреждение в долги. Сейчас в травмпункте работают 15 человек, всех их без соответствующего финансирования нужно, по идее, сократить.

В ФОМС уверяют, что за лечение травм платить будет, но только приемным покоям, на которых возложены теперь обязанности принимать пациентов такого профиля. Если закрыть травмпункт, на всю больницу остается один врач-травматолог, который должен проводить прием поступающих пациентов и оперировать.

"Представим ситуацию, что привезли больного после ДТП. Врач уходит на операцию, а в это время в приемный покой обращается ребенок с переломом руки. Кто его будет принимать? Что нам говорить пациентом? Подождите, врача нет?", - сокрушается Талгат Кайкенов.

Нагрузка на рудненский травмпункт высокая, в год поступает около 13 тысяч пациентов. Им оказываются порядка 36 тысяч услуг. Теперь весь этот поток должен идти через приемный покой. Есть вероятность, что врачи просто "захлебнутся" в работе.

"Мы спровоцируем социальное напряжение. Поэтому начали поднимать вопрос с финансированием с 1 января. Директору регионального ФОМСа писали, поставили в известность руководителя областного управления здравоохранения, замакима области, который курирует направление. Приезжал сюда председатель правления казахстанского ФОМСА, мы ему этот вопрос задали. Вице-министру здравоохранения Дуднику тоже. Он прислал сюда комиссию из числа разработчиков этого приказа. Они когда посмотрели все эти дела, сказали, да, у вас промышленный город, у вас 12 тысяч человек не хватает до необходимого порога. Пообещали, что изменения внесут, но в итоге никто ничего не делает", - говорит главный врач больницы.

Денег - нет

Официального приказа управления здравоохранения о закрытии травматологического пункта в Рудном нет. Кайкенов сетует, что вопрос о его дальнейшей судьбе повис в воздухе. И пока так будет, больница увеличивает кредиторскую задолженность, а персонал получает заработную плату из средств, которое зарабатывает само медучреждение.

"Если они хотя бы выделили деньги, чтобы мы в приемном покое оказывали помощь, мы компенсировали бы этот вопрос. Но и этих денег не выделили. Причем, по тарифу оплаты, услуги по профилю травматологии в приемном покое намного дешевле, чем в травмпункте. Мы итак не в очень хорошем финансовом положении, бюджет совершенно не соответствуют тем условиям, в которых мы работаем", - уверяет Кайкенов.

В год на содержание травмпункта необходимо 67-68 миллионов тенге. Однако в региональном филиале фонда соцмедстрахования говорят, что без денег больницу не оставят. Здесь выделили 22 миллиона тенге на оплату травматологических услуг в приемных покоях. До конца года обещают дать еще 40 миллионов. Но учитывая более низкие тарифы для приемных покоев, есть вероятность, что больницы не дополучат миллионы тенге.

"Конечно, выделение средств занимает определенное время. Потому что корректировка бюджета должна согласовываться с уполномоченным органом, министерством здравоохранения. Те деньги, которые у нас были заложены на травмпункт рудненской городской больницы, мы сейчас просим перенести на приемный покой. Самовольно филиал этого не может сделать, решение принимается на уровне министерства здравоохранения. В ближайшее время ждем данную корректировку", - сообщил директор Костанайского областного филиала НАО "Фонд социального медицинского страхования Батырбек Нургалиев.

Зачем было создавать проблему в механизме, который раньше прекрасно работал, в местном ФОМСе не комментируют. Не в их компетенции.

"В марте приезжал главный внештатный травматолог, он с этой ситуацией разбирался, выезжал в Рудный, в филиале фонда проводили встречу. Было дано обещание, что будет пересмотрен в скорейшем времени этот стандарт, но пока никаких изменений нет. Мы вынуждены производить оплату в соответствии с требованием нормативно-правовых актов. Оплата непосредственно услуг травматологического пункта предусматривает плату за каждую отдельно услугу. Оплата приемного покоя – это усредненный тариф. Да, возможно, он будет меньше, чем получали раньше по травмпункту. Здесь опять же необходимо решение уполномоченного органа для того, чтобы изменили этот стандарт", - говорит Батырбеков.

Областной филиал ФОМСа писал письма и в центральный аппарат фонда, и в минздрав. Ответа пока нет.

Деньги – в одних руках, показатели – в других

Главный врач Рудненской городской больницы Талгат Кайкенов уверен, что вопрос лежит гораздо глубже. А ситуация с травмпунктами – лишь вершина айсберга.

"Система здравоохранения республики построена таким образом, что управления здравоохранения отвечают за все показатели здоровья населения: материнская, младенческая смертность, хронические заболевания, травмы, все остальное. При этом деньги распределяет ФОМС. ФОМС, в принципе, не интересует, какие показатели в здравоохранении. Поэтому когда деньги в одних руках, а показатели здравоохранения – в других, возникает неразбериха в системе. Я, может, человек старой советской закалки, но для меня это не понятно. За что может отвечать ведомство, не имея денег, влияния?", - задает резонный вопрос Кайкенов.

Сегодня, по мнению главврача, все объемы лечения строго зарегламентированы. Недобираешь, не осваиваешь – "лишнее" забирают. Перевыполняешь план – недоплачивают.