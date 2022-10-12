Жители родины Ахмета Байтурсынова могут и не дождаться обещанной дороги

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Год 150-летия Ахмета Байтурсынова жители поселка Акколь ждали с нетерпением и в ожидании новой дороги. Это желание жители высказывали в соцсетях и на встречах с властями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на tobolinfo.kz.

Ремонт 26 километров от основной трассы и вовсе вселил надежду на светлое будущее. Именно на столько километров была построена дорога от основной трассы, ведущей в Торгай в сторону Акколя. Только вот похоже, что на этом история закончилась.

"Там есть грейдер, и вполне можно по нему ездить", - сказал на брифинге руководитель ГУ "Управление пассажирских перевозок и автомобильных дорог акимата Костанайской области" Олжас Нургалиев.

Таким образом, 86 километров могут остаться в том состоянии, в котором существуют сегодня. Как признался Нургалиев, управление объявляло тендер на строительство дороги с 26 по 41 километр, но никто не заинтересовался. О том, что в силах чиновников увеличить сумму тендера и на все времена привлечь казахстанцев и гостей страны на родину А. Байтурсынова, тем более там имеется сейчас новый дом-музей, докладчик промолчал.

Руководитель управления Олжас Нургалиев отметил, что хоть какая-то, но дорога же есть. Получается, что в год 150-летия показали, что что-то делается. И не исключено, что теперь вспомнят об этой дороге только к новому юбилею. Правда, жители п. Акколь все же надеются, что на следующий год ремонт будет продолжен. Только вот чиновники, похоже, так не думают.