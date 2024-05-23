Жители посёлка Жалгансай Атырауской области возвращаются домой

Жители, эвакуированные из Жалгансайского сельского округа, возвращаются в свои дома, опасность миновала, передаёт BaigeNews со ссылкой на оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

В средней школе имени Д. Толенова ранее были временно расселены 143 жителя села Жалгансай, сегодня они возвращаются в свои дома. Еще 46 человек, находящихся у своих родственников, также были проинформированы о стабилизации ситуации. На данный момент ведется работа по возвращению их в свои дома.

"Всего для реэвакуации жителей задействованы 2 автобуса и 6 единиц автотранспорта "Газель". Водоомываемая дамба дополнительно укрепляется. Затопления жилых домов и объектов не произошло. Пострадавших нет. В настоящее время уровень воды в Махамбетском районе составляет 1020 см", - говорится в сообщении.

Напомним, 22 мая в 23:41 произошел разрыв дамбы у въездной автодороги в село Жалгансай. В результате вода распространилась на населенный пункт.



Аким Атырауской области Серик Шапкенов и аким Махамбетского района Кайрат Нурлыбаев провели мероприятия по урегулированию ситуации на месте происшествия.

"154 человек были эвакуированы из Жалгансай в районный центр из-за опасности затопления. 143 человек разместили в средней школе имени Толенова, а остальные 46 человек отправили к родственникам. Размытая водой дамба была полностью восстановлена. Используя спецтехнику и человеческие ресурсы, в 04 часа 20 минут. Затопления жилых домов и объектов не произошло. Пострадавших нет.

Линия электропередач не отключена. В настоящее время ведется дополнительное укрепление дамбы", - добавили в оперативном штабе.

К слову, численность сил и техники, мобилизованных на место происшествия: 842 работников личного состава, 84 единиц техники, 21 катер.