Жители подтопленных сёл Шетского района возвращаются в свои дома

1 апреля 67 жителей села Кайракты Шетского района Карагандинской области, которых эвакуировали из-за паводка, вернулись в свои дома. Местные исполнительные органы привлекли для помощи сельчанам необходимую технику и людей, передаёт BaigeNews.kz.

Также возвращаются домой 119 жителей села Аксу Нураталдинского сельского округа. Несколько дней они жили у родственников.

В селе Аксу приводят в порядок дороги, идёт работа по отводу воды из домов с использованием мотопомп.

Кроме того, домой вернулись 10 жителей Красной Поляны.

В ближайшее время подтопленные дома обследуют специально созданная комиссия и оценщики, которые определят объём причиненного ущерба.