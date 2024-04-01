Жители подтопленных сёл Шетского района возвращаются в свои дома
Сегодня, 17:56
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:56Сегодня, 17:56
103Фото: акимат Карагандинской области
1 апреля 67 жителей села Кайракты Шетского района Карагандинской области, которых эвакуировали из-за паводка, вернулись в свои дома. Местные исполнительные органы привлекли для помощи сельчанам необходимую технику и людей, передаёт BaigeNews.kz.
Также возвращаются домой 119 жителей села Аксу Нураталдинского сельского округа. Несколько дней они жили у родственников.
В селе Аксу приводят в порядок дороги, идёт работа по отводу воды из домов с использованием мотопомп.
Кроме того, домой вернулись 10 жителей Красной Поляны.
В ближайшее время подтопленные дома обследуют специально созданная комиссия и оценщики, которые определят объём причиненного ущерба.
Самое читаемое
- "Там мы никто": видеоролик казахстанца шокировал пользователей Сети
- Из-за нехватки электромощностей в Костанае не могут начать строительство домов
- Сельская учительница несколько дней охраняет свой затопленный дом в Павлодарской области
- Конь Кабирхан из Казахстана выступил в гонке за три миллиарда в Дубае
- Экс-акима в ЗКО суд обязал вернуть элитные земли государству