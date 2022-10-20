Жители Павлодарской области смогут купить уголь в кредит

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Процентная ставка будет разной – в зависимости от кредитной истории человека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Жители Павлодарской области смогут приобрести уголь в кредит или оформить рассрочку. Услуга будет доступна в мобильном приложении Halyk Bank, в разделе Halyk market.

Как сообщил руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Ержан Салханов на брифинге в региональной службе коммуникаций, это пока пилотный проект.

"Банки второго уровня проводят работы по обеспечению продажи социального угля через банковские приложения. Павлодарская область одна из первых зарегистрировала своего оператора, ещё один на стадии одобрения", - уточнил спикер.

По его словам, жителям региона будет проще вовремя подготовиться к отопительному сезону: твёрдое топливо они смогут приобрести прямо с угольного тупика без очередей.

Кредит или рассрочку на уголь будут выдавать до 24 месяцев. Но перед этим банк проверит кредитную историю человека и в зависимости от неё выставит процентную ставку.

Ержан Салханов пояснил, что в стоимость угля на маркете будет входить его цена на ЖД-тупике, доставка и 10%-тариф продавцу от банка.

По данным управления энергетики и ЖКХ, общая потребность в твёрдом топливе для жителей региона составляет 430 тысяч тонн. Большинство уже закупили – 315,8 тысячи тонн. В течение октября закуп увеличится, считают в управлении.

Чтобы сдержать цены на уголь, с местными месторождениями заключили меморандумы. Одна тонна твёрдого топлива на ЖД-тупике обойдётся в 9-20 тысяч тенге, в зависимости от удалённости населённого пункта.