Жители окраины Жезказгана рискуют остаться без газа, воды и тепла этой зимой

Фото: Айжан Ныгметжан.

Жители микрорайона Кабанбай батыр города Жезказган бьют тревогу, этой зимой они могут остаться без тепла и питьевой воды. Существуют так же проблемы и с электроснабжением, уборкой мусора и дорогами. Но все это уходит на второй план. Так как осень не за горами, а вопрос с отоплением и водоснабжением еще не решен. В акимате тем временем успокаиваеют что все решат. Корреспондент BaigeNews.kz окунулся в пробблемы жителей микрорайона.

Ситуация с теплом

Котельная микрорайона Кабанбай батыр (бывший поселок Геологический) была построена почти полвека назад. Эксперты и местная власть заключили, что теплоисточник изношен на все 100%. Поэтому было принято решение остановить его работу с этого года. Альтернативным вариантом предложили центральное газоснабжение. Газовые трубы в поселок подвели, теперь дело остается за самими жителями: они за свой счет должны протянуть трубы к своим домам. Однако еще к 59 домам, как выяснилось, не подведен трубопровод.

"Что касается газовых вопросов, то проектно-сметной документацией установлено, что возле 59 домов не установлены трубопроводы газораспределительных систем. По нему акиматом города будут проведены работы по установке. То есть путем переговоров с подрядчиком-установщиком будет осуществлено восполнение недостающих объемов газопроводов", - говорит руководитель сектора ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказган" Нурбол Садыков.

А те жители, к домам которых уже подвели газовые трубы, должны сами дотянуть их до дома. Но это не дешевое удовольствие. Протянуть газ в дом обойдется каждому домовладельцу от 700 тысяч до 1,5 миллиона тенге. Такие расходы большинство жителей не в состоянии осилить. Местная власть обещает помочь малоимущим. Но при условии, если они документально докажут, что действительно относятся к этой категории.

"За счет средств местного бюджета оказывается помощь в размере 250 МРП (856 000 тенге). Такая поддержка предусматривается для социально уязвимых слоев населения. Для этого жителям необходимо обратиться в отдел социальных программ, расположенный на первом этаже акимата города Жезказган. Материальная помощь предоставляется только гражданам, доказавшим свой низкий доход и принадлежность к социально уязвимым слоям населения. При этом существует специальный предельный размер дохода семьи, который не должен превышать установленной нормы", - добавил Нурбол Садыков.

Проблема с водой

Проблема с подачей питьевой воды в городе существует уже несколько лет. Жители уже было обрадовались тому, что местная власть в 2017 году начала прокладывать трубы холодной воды в поселке. Но радость продлилась не долго. За то ожидание долгое. В этом году жильцам обещают запустить воду.

"У нас предусмотрено три проекта для решения проблемы питьевой воды по городу. Первая очередь – магистральные водопроводы, вторая очередь – внутригородские и третья очередь – замена труб в микрорайонах. По этой третьей очереди в рамках общего проекта мы должны заменить 117 километров труб водопровода. Из них 10 километров предусмотрены в микрорайоне Кабанбай батыра. В этом микрорайоне до этого было проложено 8 километров труб, но вода не была подключена к распределительной системе. Ведутся технические работы. Задача, стоящая перед нами, - до конца августа подключить водопровод для жителей микрорайона Кабанбай батыра. Ведутся работы. Мы проводим трубы до ограждений жильцов, а дальше на своей территории каждый домовладелец должен сам протянуть систему. Согласно плану графика, с первого сентября пойдет вода", - обещает руководитель отдела строительства города Жезказган Маруа Келмаганбетова.

Еще одно "НО". По стандарту трубы должны прокладывать на глубине минимум 2 метра. Но из-за особенности местной почвы, грунтовые воды поднимаются уже на глубине 1,5 метра. Однако, трубы все же проложили. Несмотря ни на что. Теперь жители опасаются, что зимой эти трубы замерзнут, а вентиля заржавеют, так как в колодцах постоянно собираются грунтовые воды.

"У нас почва такая, чуть копнешь, сразу грунтовые воды поднимаются. Как нам объяснили в акимате, это якобы сточные воды. Говорят, что специалисты брали анализы и подтвердили это. Чтобы отвести эти грунтовые воды, нужно прорыть траншею. Этого еще не сделали, но все же проложили трубы холодной воды. Эти трубы недостаточно глубоко зарыты. Зимой они могут замерзнуть. Раньше наши трубы холодной воды располагались прямо между трубами теплоподачи. Теперь, говорят, что зимой не будет работать котельная. Что будет с водой, мы не знаем. Эти новые трубы все в воде лежат. Как они собираются их изолировать, понятия не имеем", - говорит жительница микрорайона Людмила Кравец.

В отделе строительства говорят, что решить проблему можно только если привести в порядок систему канализации.

"Эти трубы должны быть проложены на глубину 2 - 2,5 метра. Минимум должен быть 1,8 метра. Но на территории микрорайона почва глинистая. Там нужно сделать дренажную систему. Методом Асар помогают многие предприятия. Одна компания предоставила технику и копала землю, а другая возила скальник. Таким образом создается дренаж. Вообще, там нужна канализационная сеть. Между акиматом области Ұлытау и корпорацией "Казахмыс" был заключен меморандум. По этой договоренности "Казахмыс" взял на себя обязательство разработать проект по строительству канализационных сетей. Они обещают выполнить это обязательство в следующем году. Если они сделают ПСД, мы выделим деньги на строительно-монтажные работы и проведем дальнейшие работы", - сообщила Маруа Келмаганбетова.

Что с электричеством?

Проблемы, связанные с электричеством, в этом микрорайоне не новость. Электросети тут изношены, уличного освещения практически нет.

Текущий ремонт электрических сетей в микрорайоне Кабанбай батыра проводили не так давно в 2021 году. Тогда старые деревянные столбы были заменены железобетонными. Помимо этого алюминиевые провода заменили на кабеля СИП (самонесущий изолированный провод). Потребителей подключили к общей электрической сети.

Однако из-за погоды осенью, работы по демонтажу старых столбов провести не удалось и их перенесли на этот год. Сложившаяся ситуация вызвала недовольство населения, - считают в акимате.

Но, как выяснилось, народ недоволен по многим причинам. В первую очередь тем, что предыдущий подрядчик не в полной мере выполнил свою работу, однако получил от заказчика полную сумму оплаты. Об этом даже Президенту писали. Этот вопрос неоднократно освещала на своей страничке в социальных сетях и депутат областного маслихата Аяна Мукеева.

"В прошлом году нам меняли столбы, провода. Должны были они закончить работы до 31 декабря 2022 года, но по каким-то причинам они завершили только в июле текущего года. И то не полностью, столбы еще до конца не демонтированы. Возможно, из-за этого у нас сейчас падает напряжение. В микрорайоне нет напряжения 220 вольт. У нас в домах 150-160, от силы 180 вольт. Жители даже утюги не могут включить, сразу же начинает мигать свет. Я вчера разговаривала с Кайратом Абдуллаевичем (Кайрат Шайжанов – аким города Жезказган), он сказал, что знает об этой проблеме и отправит специалиста ПС, который рассмотрит это дело. Но надо сказать, "зашевелились" все и начали выполнять хоть какие-то работы только после шума и приезда СМИ", - говорит Аяна Мукеева.

Стоит отметить, что на сегодняшний день "шевелится" уже другая фирма и "доделывает" начатое предыдущей подрядной организации. За отдельную плату.

"В сметной документации прошлого года освещение не было предусмотрено. В этом году мы заключили контракт с другим подрядчиком. Эта компания установила уже 32 фонаря на улице Ынтымак и Ырыс. Также было задействовано 1,5 километра электросети. В настоящее время освещена левая сторона подъездной дороги к микрорайону Кабанбай батыра. До конца месяца подрядная организация должна установить освещение и на правой стороне. Эти работы в настоящее время выполняет ТОО "Тымак". В прошлом году работы выполнял ТОО "Жахан кез". В предыдущем бюджетном году на освещение микрорайона было выделено 28 миллионов тенге, а в этом бюджетном году сумма контракта составила 7 миллионов 600 тысяч тенге", - отрапортовал Н. Садыков.

И снова дороги…

"Мы всю жизнь ходим по грязи. Дорог в нашем поселке никогда не было. Дети до школы добирались, надев сверху на обувь целлофановые пакеты. Но вот в прошлом году нам главные дороги засыпали щебнем. И на том спасибо. Хоть по глине не придется ходить. Про асфальт и не мечтаем", - говорит одна из жителей микрорайона.

Про асфальт не мечтают и в городском акимате. По крайней мере ближайшие два года.

"В микрорайоне около 15 километров дорог. Согласно законодательству Республики Казахстан "Об автомобильных дорогах", перед укладкой любого асфальтового покрытия под ним должно быть основание. До этого в микрорайоне Кабанбай батыра не было дорожного основания. В прошлом бюджетном году предусматривалась укладка щебня на дорогах микрорайона, работы были выполнены. А в ближайшие годы, по мере выделения средств в бюджете, будем рассматривать вопрос укладки асфальта. Конкретно скажем, в 2023-2024 годах асфальт не будет укладываться. Мы предполагаем, что это может произойти в 2025 году", - утешил Нурбол Садыков.

Мусор не вывозится

Еще один злободневный вопрос в поселке несвоевременно вывозимые бытовые отходы. На несколько улиц тут установлены всего по 3-4 контейнера. И даже с них постоянно забывают вывозить мусор.

"У нас есть одна жительница, которая регулярно звонит и напоминает коммунальным службам вывозить мусор из контейнеров. А жители периодически выходят на субботники, чтобы прочистить улицы. Нам обещали поставить дополнительно еще несколько контейнеров. Но пока что мы их не видим", - говорит жительница микрорайона Оксана Горбунова.

Власти города обещают установить дополнительные контейнеры для мусора до конца июля. Ждать осталось не долго.

Это лишь основные проблемы жителей микрорайона Кабанбай батыр. Власти обещают в все привести в порядок по мере выделения средств. И тут невольно вспоминается знаменитая фраза "Денег нет, но вы держитесь"…

Фото: Айжан Ныгметжан.