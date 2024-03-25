Жители нескольких домов в Кокшетау из-за подтопления не могут топить печи

В Акмолинской области стало известно о первых подтоплениях. Так, вчера вечером талые воды поднялись в подвал школы № 33, что находится в микрорайоне Бирлик в Кокшетау. На место срочно выехали ответственные службы, в спасении помещения от весенней стихии принимали участие и жители. Воду откачивали до двух часов ночи. На сегодня ситуация, как заверили в городском отделе образования, под контролем, школьная четверть начнётся в штатном режиме. Корреспондент BaigeNews.kz проехал по "адресам тревоги" — они, в основном, находятся в частном секторе. Так, в нескольких частных домах из-за подтопления не могут топить печи.

"Потоп в школе устранили за три часа"

В департаменте по ЧС Акмолинской области предупреждают, что в ближайшие дни прогнозируется до 5-10 градусов тепла. 27 марта ожидается дождь, а по всему региону – интенсивное таяние снега, формирование талого стока, повышение уровней воды на притоках и реках. Из-за этого возможны переливы и подтопления автодорог, населённых пунктов, жилых и хозяйственных построек талыми водами.

Один из первых тревожных сигналов поступил вечером 24 марта: в школе № 22, которая расположена в микрорайоне Бирлик, подтоплен пищеблок. В социальных сетях появились видео с водой в коридорах подвала и помещениях, где стоит бытовая техника.

Сегодня с утра на территории школы и по всему микрорайоне курсирует тяжёлая коммунальная техника – откачивает воду.

Стоит отметить, потоп в этой школе случился впервые. Вокруг здания и других потенциально опасных местах уложены мешки с инертным материалом. На место выехали акимы Акмолинской области и города Кокшетау представители управления по ЧС и отделов жилищно-коммунального хозяйства, образования.

"О том, что талые воды проникли в подвал 22-й школы, я узнала вчера в 17:00, мне об этом сообщила директор, – комментирует в интервью корреспонденту BaigeNews.kz главный педагог города Айгуль Нугертаева. – У нас во всех школах и детсадах организовано круглосуточное дежурство, ей сообщил дежурный. Мы сразу позвонили в акимат – все ответственные службы прибыли сюда и буквально в течение трёх часов всё устранили. Резкое движение воды зафиксировано буквально между 18 и 19 часами. У нас во всех организациях образования имеются свои насосы, в таких случаях заместитель директора по административно-хозяйственной части откачивают, то есть пытались сами устранить. Но, учитывая пошёл большой напор воды, своими силами справиться не смогли, подоспел "Кокше-Тазалык". На 21.30 часов воды в подвале уже не было. В семь утра мы приехали – воды нет".

"Материального ущерба нет, четверть начнём в штатном режиме"

Руководитель гороно поблагодарила и трёх жителей микрорайона, которые первым делом не за телефон схватились, чтобы снимать происходящее на камеру, а предложили свою помощь.

"Один мужчина сам приехал со своей спецтехникой и стал откачивать воду. Также приехали ещё двое человек и стали помогать, не дожидаясь наших просьб. Большое им спасибо. Критиковать могут все, а помочь – не каждый догадывается", – поблагодарила Айгуль Бексултановна.

По словам директора школы Манаргуль Тохан, была подтоплена часть подвала, которая находится под мини-центром. Здесь располагались прачечная и пищеблок. Та, что под школой, не пострадала. Материальный ущерб не нанесён.

"Стиральные машины не пострадали, так как они расположены немного выше. Сейчас в мини-центре и подчале под ним электричество отключено, готовить еду будут временно в школе. Сегодня-завтра будем всё приводить в порядок, после чего готовы принимать детей", – заверила Манаргуль Тохан.

Отметим, в этой школе учатся 349 ребятишек, мини-центр посещает 91 воспитанник. Таким образом, новая четверть начнётся в штатном режиме. Между тем, родители учащихся опасаются, что после потопа в здании появятся сырость, грибок.

"Сейчас мы собрали со всех школ "пушки" (устройства, подающие горячий воздух – прим. авт.), будем сушить подвал. Там, кстати, на полу кафель. Если три-четыре "пушки" разместим, плюс сквозное проветривание, думаю, что высушим. Сама школа и мини-центр не пострадали, материальный ущерб не нанесён. Единственное, нужно будет проштукатурить нижнюю часть стен. Кафель пока на месте, время покажет", – отметила главный педагог города.

В зоне риска в Кокшетау остаются две школы

Аким Акмолинской области поручил своему заместителю Алтынай Амреновой и всем ответственным органам держать на контроле все организации образования – школы и детсады.

"Пусть все акимы в сёлах обойдут территории вокруг школ. Примите все меры, перестрахуйтесь", – подчеркнул Марат Ахметжанов.

В свою очередь, руководитель управления образования отметил, что пока всё спокойно.

"Хотя в сёлах снега много, местные акиматы вовремя и оперативно вывозят снег. Организовано круглосуточное дежурство", – заверил Шокан Оразалин.

Руководитель отдела образования Кокшетау, несмотря на выходной день, провела совещание. Работники госоргана выехали по школам – убедиться воочию. Снег при помощи отдела ЖКХ вывозится, ни одного сигнала тревоги к данному часу нет, подвалы сухие. Между тем, потенциальный риск подтопления сохраняется в школах № № 8 и 12.

"Ждём, когда начнётся подниматься вода в речке, думаем, что это будет в апреле. Акимат тоже провёл свою подготовительную работу, сделали сооружения из инертных материалов. Детсадов в зоне риска нет", – заверила Айгуль Нугертаева.

Аким Кокшетау Бауржан Гайса, в свою очередь, отметил, что ситуация по городу относительно стабильная, в городе организован круглосуточный штаб.

Но спокойствие это хрупкое. Потеплело, снег начал активно таять, и ситуация может поменяться в любую минуту.

Водопад у ворот

Впрочем, в частном секторе тревожно уже сегодня. В патовой ситуации оказались жильцы нескольких домов по улице Кусаинова. Вода пошла в дом, из-за этого люди не могут топить печи! Люди рассказывают, бить в набат они начали ещё зимой. Всё дело в забившейся обводной канаве, которая не пропускает воду. Канава, говорят жильцы, городская, но коммунальные службы их обращения игнорировали. Предупредить проблему никто не спешил, а теперь не могут справиться с последствиями.

Тамара Левина, похоже, пострадала больше всех. Её дом – ул. Кусаинова, 75, – находится в самой нижней точке. У ворот – в буквальном смысле водопад, талые воды бьют бесконтрольным, стихийным потоком. Итог – вода в придомовых пристройках, в погребе, в кочегарке.



"Вчера дома вода была, сегодня тоже будет – на 16-17 часов приходится пик. Хлюпают половицы. Комната для топки залита водой уже сейчас. Качаю с утра, печку затопить не могу. Всё дело в том, что канава не чищенная, к тому же мелкая. Мост-то у меня самодельный, свой, там трубы маленькие. В этом году всю зиму, с ноября, вода текла в канаве. Ходила в акимат, отдел ЖКХ. Просила почистить. Приезжали, смотрели – сказали, ничего страшного. Летом не подъедешь, потому что тут болото, а зимой транспорта нет такого, чтобы почистить", – посетовала Тамара Павловна.

Сейчас на месте работает техника коммунального предприятия "Зерен плюс". По словам работников, они выезжают с раннего утра. Сигналы поступают регулярно, но такую ситуацию они видели только здесь.

"Приезжали несколько дней назад, сегодня с утра тоже были, вот, снова здесь. Освободили трубы, сделали яму, чтобы вода стекала. Но пропустить такой объём воды канава просто-напросто не может. Крайний дом, болото", – говорит сотрудник предприятия Сергей Андреев.

"Таскаем с мусорки куски пластика"

А жильцы дома 33/5 по улице Саина не стали уповать только на акимат. Их топит каждую весну, поэтому хозяева купили насос и сами откачивают воду.

В "Венецию" превращается участок дороги около IT-лицея в микрорайоне Сарыарка. Переплыть невозможно, обходить – далеко. Даже автомобили – и те не рискуют проехать. Местные жители говорят, что обращались и в службу 109, и в отдел ЖКХ. Но коммунальные службы не реагируют. Кенес Сыздыков живёт в доме по Сарыарка 7/5.

"Проблема доставить малышей в детсад, школьникам – добраться в лицей. Пешеходных переходов нет, вокруг глина. Нужно обходить, но это очень далеко. Мы уже приловчились таскать камни и куски пластика с ближайшей мусорки. Устилаем ими путь – и проходим. Но сейчас вообще глубоко, нереально пройти даже в резиновых сапогах", – говорит мужчина.



В отделе жилищно-коммунального хозяйства и автомобильных дорог г. Кокшетау прокомментировали, что держат вопрос на контроле. Воду на этом участке каждый день откачивают представители предприятия "Кокше Тазалык".

Потепление и обильное таяние снега в акмолинском регионе только началось. Редакция BaigeNews.kz следит за развитием событий.



Фото и видео Асель Турар