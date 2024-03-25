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В Кокшетау талыми водами подтопило школу

Сегодня, 11:21
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ДЧС Акмолинской области Сегодня, 11:21
Сегодня, 11:21
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Фото: ДЧС Акмолинской области

Талыми водами подтопило школу №22 в микрорайоне Бирлик в Кокшетау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Акмолинской области.

Воду из учреждения образования откачивали до двух часов ночи 25 марта. Работы проводили специалисты ТОО "Кокше-Тазалык".

"24 марта в 21:00 поступила информация о том, что в школе произошло подтопление помещения для приготовления пищи, расположенного в подвале. Уровень воды составил 10-15 см. Для откачки были задействованы 4 человека личного состава и одна единица техники ДЧС Акмолинской области, а также 12 человек и 5 единиц техники ТОО "Кокше-Тазалык", — говорится в сообщении.

Отмечается, что причиной подтопления послужило отсутствие герметичности отверстий для проходящих внутрь электрокоммуникаций. 

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