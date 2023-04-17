Жители Мангистау остались без электроснабжения

Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

Жители Мангистауской области остались без электроснабжения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

ТОО "МАЭК" сообщает, что произошла авария.

"В 17:04 по технологической защите произошло отключение оборудования на ТЭЦ-2, что привело к выделению Мангистауского энергоузла на изолированную работу и снижению частоты на нём. По автоматике частотной разгрузки произошло отключение электроэнергии у потребителей города и области. На данный момент идёт поэтапное восстановление режима ТОО "МАЭК", — сообщили в компании.

Жителям Актау и области в МАЭК приносят извинения за временные неудобства.

Подачу горячего водоснабжения и нормализацию давления питьевой воды на город планируется ориентировочно восстановить к 08:00 часов 17 апреля.