Жители Актау перекрыли дорогу из-за отключения электричества

Жильцы дома "Otyrar city" в 20 микрорайоне вышли на пикет из-за постоянных проблем с электричеством. Люди перекрыли дорогу, чтобы привлечь внимание властей. В Актауском городском акимате прокомментировали ситуацию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

По словам жителей дома "Otyrar city" в 20 микрорайоне, им пришлось выйти на акцию протеста из-за постоянных проблем с электричеством.



Судя по видео, опубликованному в Instagram, люди все-таки перекрыли дорогу, и это вызвало транспортный коллапс. На кадрах ролика видно, как рядом с протестующими находятся машина Скорой помощи и сотрудники полиции.



В Актауском городском акимате сообщили, что жилой комплекс "Otyrar city" построила компания "К7 Group" еще в 2021 году.

"Инженерные сети жилого комплекса до сих пор не сданы на баланс городских властей. Линия электропередачи находится на балансе строительной компании. Исходя из этого, коммунальные службы города Актау не могут вести полноценный мониторинг состояния сетей. Акимат город Актау, пользуясь случаем, еще раз напоминает гражданам, решающим приобрести недвижимость, подходить к данному вопросу всесторонне, обязательно проверять наличие у застройщика всех необходимых документов", - прокомментировали в ведомстве.

В ГКП "АУЭС" разъяснили ситуацию с отключением электроэнергии в ЖК "Otyrar city".

"Энергопередающее предприятие сообщает, что 19 августа в 17:10 произошло высоковольтное аварийное отключение. Оперативно-выездной бригадой ГКП "АУЭС" было выявлено повреждение вводного высоковольтного кабеля, от которого "питаются" дома в 19, 19А, 20 и 33 микрорайонах. На следующий день, 20 августа, в 05:20 утра подача электроэнергии была восстановлена. Во избежание повторного длительного отключения застройщику необходимо уменьшить нагрузку. Застройщик "К7 Group" должен провести кабель. Акимат Актау в свою очередь готов предоставить коридор для проведения вышеуказанной линии", - сообщили в ГКП "АУЭС".

Что касается проблемы мусора, то "Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства" направил уведомление в ТОО "Каспий оперейтинг" на устранение замечаний жителей 20 микрорайона.