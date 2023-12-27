Больше сотни населённых пунктов Костанайской области остались без электричества
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В связи с ухудшением погодных условий в Костанайской области, жители 114 населённых пунктов остаются без электричества в морозы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Костанайской области.
Как отметили в акимате, из-за неблагоприятных погодных условий на территории области отсутствует электроэнергия в 114 населенных пунктах Амангельдинский, Алтынсаринский, Денисовский, Аулиекольский, Житикаринский, Мендыкаринский, Наурзумский, Сарыкольский, Б.Майлина, Узункольский, Камыстинский, Карабалыкский,Карасуский, Костанайский, Федоровский районы и г. Рудный, Костанай.
В городах Костанай и Рудный электричество уже восстановлено. В других населенных пунктах ведутся восстановительные работы.
Также сообщалось, жителей Костанайской области просят воздержаться от поездок в связи с ухудшением погодных условий.
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