Жителей затопленного района Атырауской области бесплатно перевозят на поездах

Из-за паводка на дороге Кульсары-Доссор остановлено автомобильное движение. Для вывоза граждан организован специальный маршрут поезда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КТЖ.

"5 апреля в 10:30 час. поезд с 5 вагонами отправится со станции Кульсары до Атырау. В обратном направлении из Атырау в Кульсары поезд отправится в 19:00 час. Запланированы остановки на станциях Чокпартогай и Макат", - сообщили в компании.

Проезд для пассажиров, как отметили в КТЖ, будет бесплатный.



Все подразделения железной дороги переведены на работу в усиленном режиме. Проводятся объезды, выявляются места скопления воды, усилены меры по контролю за состоянием земляного полотна, мостов, водопропускных труб, дренажных колодцев и др. Принимаются экстренные мероприятия по отводу воды, создающие угрозу безопасности движения поездов.



В полной готовности находятся 45 противоразмывных поезда с необходимым инвентарем и материалами.