Жителей затопленного района Атырауской области бесплатно перевозят на поездах
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Из-за паводка на дороге Кульсары-Доссор остановлено автомобильное движение. Для вывоза граждан организован специальный маршрут поезда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КТЖ.
"5 апреля в 10:30 час. поезд с 5 вагонами отправится со станции Кульсары до Атырау. В обратном направлении из Атырау в Кульсары поезд отправится в 19:00 час. Запланированы остановки на станциях Чокпартогай и Макат", - сообщили в компании.
Проезд для пассажиров, как отметили в КТЖ, будет бесплатный.
Все подразделения железной дороги переведены на работу в усиленном режиме. Проводятся объезды, выявляются места скопления воды, усилены меры по контролю за состоянием земляного полотна, мостов, водопропускных труб, дренажных колодцев и др. Принимаются экстренные мероприятия по отводу воды, создающие угрозу безопасности движения поездов.
В полной готовности находятся 45 противоразмывных поезда с необходимым инвентарем и материалами.
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