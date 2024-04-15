Жителей села Самарка эвакуируют из-за резкого повышения уровня реки Есиль

В Атбасарском районе Акмолинской области эвакуировано более 50 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"В связи с резким повышением уровня реки Есиль из села Самарка в Атбасар незамедлительно эвакуированы 53 человека, из них 25 детей, а также их скот", - сообщили в ведомстве.

Сотрудниками ДЧС, а также местными исполнительными органами проводятся работы по возведению дополнительной дамбы, укладке мешкотар с инертным материалом, откачке воды мотопомпой для недопущения подтопления общеобразовательной школы.