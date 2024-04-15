Жителей села Самарка эвакуируют из-за резкого повышения уровня реки Есиль
Сегодня, 19:13
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 19:13Сегодня, 19:13
103Фото: МЧС РК
В Атбасарском районе Акмолинской области эвакуировано более 50 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"В связи с резким повышением уровня реки Есиль из села Самарка в Атбасар незамедлительно эвакуированы 53 человека, из них 25 детей, а также их скот", - сообщили в ведомстве.
Сотрудниками ДЧС, а также местными исполнительными органами проводятся работы по возведению дополнительной дамбы, укладке мешкотар с инертным материалом, откачке воды мотопомпой для недопущения подтопления общеобразовательной школы.
Самое читаемое
- Паводки в СКО: Сергеевское водохранилище заполнено более чем на 150 процентов
- Женщина оставила своих детей одних дома и уехала в круиз
- Причиной массовой гибели сайгаков в ЗКО мог стать дрон
- Разлив озера Пёстрое: Что происходило в Петропавловске до обеда
- Фотографии Нукеновой с телесными повреждениями на отдыхе приобщили к делу