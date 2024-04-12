Жителей села под Петропавловском эвакуируют

В селе Тепличное Кызылжарского района Северо-Казахстанской области экстренно вывозят жителей. По сообщению сельчан, утром прорвало участок дамбы на окраине деревни, сообщает корреспондент BaigeNews.kz.

Местная дамба, длинной в четыреста и высотой до трёх метров, спасала дворы пригородных сёл Тепличное и Прибрежное последние семь лет. Её построили после 2017 года, когда паводок затопил десятки частных домов. После оградительный вал укрепляли каждый год. И этой весной плотину поднимали наполненной глиной мешкотарой.

Фото: Наталья Волкова.

Но из-за сильного напора воды реки Ишим утром произошёл перелив через дамбу. Об этом сообщает пресс-служба районного акима.

"Сразу после поступления сигнала от дежурного была организована погрузка мешкотары и сбор оперативной группы. На данный момент на месте работает техника, задействованы все силы и средства. Ситуация может усложниться из-за того, что вода имеет куски ледяного покрова. Его сила, усиленная напором, может сбить даже столбы. Поэтому в настоящее время проводится экстренная эвакуация жителей. Важно обеспечить их безопасность и своевременно переместить их на безопасные участки", - уточнили в пресс-службе.

Сейчас село оцеплено. Правоохранители и спасатели экстренно вывозят жителей из домов.