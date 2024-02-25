Жителей Астаны, Алматы и ещё семи городов предупредили синоптики

По прогнозам "Казгидромета", неблагоприятные метеорологические условия 25 февраля ожидаются в Актобе, Атырау, Караганде, Костанае, Темиртау, Усть-Каменогорске, Риддере, Алматы и ночью в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

Синоптики предполагают, что в воскресенье в этих городах возможно ухудшение качества воздуха.

Специалисты рекомендуют жителям при неблагоприятных метеоусловиях: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Напомним, по прогнозам "Казгидромета", 25 февраля на западе и северо-западе страны сохранится погода без осадков. На остальной территории республики ожидаются снег, низовая метель, усиление ветра. Ранее синоптики рассказали, какой в этом году будет весна.